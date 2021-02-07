你有APP邀請碼嗎？Clubhouse在紅什麼

「你有邀請碼嗎？」、「開房間了沒？」如果你聽到最近身邊的友人這麼問你，先別生氣、懷疑他是不是在開你黃腔，這是最近暴紅的社群軟體「Clubhouse」所衍伸出來的詞彙。

目前已有10億美元投資金額的Clubhouse，實現了在疫情下的虛擬互動潮流，獨特的邀請制和即時語音互動，吸引了不少政商名流加入，連穆斯克都跟風「開講」，外界紛紛看好Clubhouse將成為podcast後，另一個暴紅平台。

疫情下誕生的新「聲」代 一年後華麗變身

綜合媒體報導，去（2020）年就在全世界受到COVID-19（新冠肺炎）疫情壟罩、攪亂所有生活步調之時，Clubhouse 2月在矽谷誕生了，並迅速竄紅成時下的流行商品。

圖／今周刊、截自App Store

起初，Clubhouse並沒有完整的公司官網，連產品都沒有登錄到App Store，這款應用程式最初的創設定義，是「想與世界各地有趣的人或朋友，一起娛樂、用語音對話的平台」，使用對象僅限於有特定關係且拿到「邀請碼」的人，才能加入及使用。

如此充滿「稀缺性」的應用程式，相較初期只有千人的規模，一年後的現在，Clubhouse已經被下載了240萬次，而其中一半多是今（2021）年1月才下載的。

矛頭對準Podcast！即時聊天互動 大咖魅力掀旋風

同樣與Podcast以語音為媒介的Clubhouse，最大的差別在於，聽眾們除了可以選擇自己感興趣的主題，也能夠與「房間」內的人做即時互動；Clubhouse另一個吸引人的魅力，在於許多大咖名人都在裡面「開講」，像是美國知名主持人歐普拉（Oprah）、特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）。

歐普拉、穆斯克開講 「尊爵非凡」的你也能加入

圖／今周刊、截自App Store

想像一下你面前有好多個房間，每一個房間都有一些專業人士在裡面演講，或是跟朋友在閒聊，收到「邀請碼」的你能夠任意選擇一間房、想擔任的角色（主持人、發言者或聽眾），進去且沒有壓力的與世界各國的陌生人或偶像聊天。

這是一件多麼令人雀躍的事，也是Clubhouse和臉書、IG與Youtube等倚賴視覺感官搶流量的平台，有著明顯的市場區隔。

Android版本已著手進行 創辦人透露重大消息

雖然Clubhouse目前僅供iOS用戶使用，不過官方宣布已著手進行在Android版本上使用；另外，創辦人Paul Davison日前在接受美國電視台《CNBC》專訪時透露，未來將會取消現有的「邀請註冊制」限制。

文章來源：今周刊、撰文：林依榕整理

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