市調：陸手機品牌Q1出貨量大增 但有一隱憂

中國手機市場內需回復正常表現、海外市場出貨力道加大，市調機構DIGITIMES Research表示，第一季中國品牌智慧型手機出貨量可望比去年同期大幅增長，其中又以小米、OPPO與vivo表現最佳，不過，第一季中國手機品牌通路庫存也會因此而比往年明顯增加。

去年第一季中國智慧型手機市場受到COVID-19疫情席捲而帶來的封城、禁足、延後開工等影響，根據DIGITIMES Research資料顯示，去年首季出貨量僅有1.08億支、年減26.2％，去年開工後，中企品牌內需仍持續受消費信心不振、市場未完全恢復影響，增量有限，，直到第四季智慧型手機出貨進入傳統海內外旺季，中國智慧型手機品牌出貨量才衝刺至2.11億支，季增11.2％、年增8.8％。

雖然中國與世界其他國家首季疫情重新加溫，不過，中國內需市場出貨量去年的比較基期非常低，今年中國智慧型手機內需市場可望比去年同期大幅反彈，DIGITIMES Research也認為，中國業者在海外市場加大出貨力道搶市，合計出貨雖難逃淡季季減，但將呈大幅年增。

DIGITIMES Research表示，去年第四季中國主要品牌來看，小米、Oppo及Vivo 於內需出貨續有斬獲，加上海外旺季大量鋪貨下，三者智慧型手機出貨合計為1.24 億支，佔中企整體58.7％、優於前季54.4％，另外，新興市場功能機用戶轉購智慧型手機等有利因素，亦讓傳音出貨受惠，而華為則在美方禁令制肘下，智慧型手機出貨續季減 11.8％，至於其他規模較小的品牌業者，因出貨規模較小，議價及搶料能力較弱，正短缺的IC與零組件供應受大廠排擠，使出貨雖呈季增但陷入年減。

面對第一季，DIGITIMES Research預估小米、Oppo及Vivo仍將在傳統淡季積極出貨，壓縮榮耀等品牌的空間，在濃厚競爭刺激下，中國整體智慧型手機出貨量將較過往第一季高，通路可能將因此出現較高的存貨水位。