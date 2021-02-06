車用晶片荒 半導體業添商機

全球車用晶片大缺貨，美國、日本及歐洲等地車廠都表示開始減產，市調公司IHS Markit預估，第一季全球將有67.2萬台小型乘用車的生產造成影響。為了解決車用晶片缺貨危機，台灣半導體供應鏈動起來，希望在全球車用晶片市場提高市場占有率。

全球車用晶片開始爆發缺貨潮，根據市調公司IHS Markit預估，全球第一季將可能有67.2萬台小型乘用車生產將受到影響。IHS分析師指出，晶片缺貨原因在於OEM廠需求增加，以及半導體供應鏈供給有限，且缺貨將一路延續到第三季。

針對本次車用晶片爆出缺貨狀況，法人分析，由於半導體廠產能預訂，通常至少需要半年到一年左右時間，車用晶片客戶在2020年上半年由於整體消費市場需求降低，因此不僅砍了在晶圓廠的車用晶片訂單，也同步削減了下半年的訂單。

不僅如此，歐洲、美國及日本等國家新冠肺炎疫情相當嚴峻，因此讓意法半導體（STM）、英飛凌（Infineon）及博世（Bosch）等IDM廠的車用晶片主要生產大廠在2020年也因疫情影響而降低人力，以配合政府防疫措施。

進入2020年下半年後，不僅遠端辦公／教育的PC、筆電及Chromebook需求沒有下滑，反倒持續增長，加上5G相關市場更持續成長，車用晶片客戶希望重新加大投片力道，釀成這波晶圓代工／封測產能吃緊，更讓車用晶片在2021年面臨全面缺貨狀況。

據了解，目前全球前十大車用半導體排名當中，全數為恩智浦、英飛凌及德州儀器等日本、歐洲及美國半導體供應商，顯示台灣晶圓代工廠及封測，甚至是IC設計廠仍有相當大的努力空間。

因此法人指出，若台積電、聯電、日月光及聯發科等半導體供應鏈，後續若有機會順勢在這波車用晶片缺貨潮當中，拉高製造及產品能見度，藉此全力支援客戶需求，台灣半導體在車用市場的市占率將有望開始顯著提升。

缺料孔急 供應鏈接單接到手軟

車用晶片供給缺口愈來愈大，且包括封裝載板、導線架等同步出現缺貨現象。雖然車用晶片供應商仍以美國、日本、歐洲等地IDM廠為主，但國際IDM廠擴大釋出委外代工訂單，台灣半導體廠挾產能優勢積極搶攻車用晶片市場龐大商機，現在已是接單接到手軟。

受惠於車用晶片訂單全面湧現，法人點名包括台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠，日月光投控、京元電、欣銓、同欣電、精材等封測廠，界霖、長科等導線架廠，景碩、南電等封裝載板廠，以及強茂、台半、朋程等二極體廠，華邦電、旺宏等車用記憶體廠受惠最大。

車用晶片大缺貨的最大難題，就是不容易取得晶圓代工廠產能。

據了解，包括台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠持續與上游客戶積極協商，因為超急件也無法解決產能不足問題，現在只能先調整看有沒有能空出產能，透過投片優先順序的調整以紓解車用晶片缺貨壓力。

台積電已針對車用晶片供給發布聲明指出，汽車產業供應鏈既長又複雜，台積電已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。在台積電的產能因各領域的需求而滿載的同時，正重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持。