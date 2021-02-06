5G手機怎麼挑？2大指標帶你輕鬆選

過農曆新年除了採辦年貨，穿新衣戴新帽，也是替換手機的好時機！台灣5G開台逾半年，想體驗5G，除了需申辦5G門號外，手機連網規格也需能支援5G，才能體驗高速飆網，為此各大電信業者無不加速5G基地台建置，擴大5G涵蓋範圍，傑昇通信觀察發現， 5G手機推出進度超前，預期4G轉換5G將縮短時程，然而5G資費仍在高點，現行4G基地台仍為訊號主力，消費者還是可入手價格相對親民的4G手機。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）首波釋照，五大電信業者以不同策略與考量，提供的5G頻段也不同，目前各家電信業者提供的5G NR全頻段為n1（2100MHz）、n3（1800MHz）、n28（700MHz）、n41（2500MHz）、n78（3.5GHz），其中也包含4G頻段，傑昇通信提醒想搶搭5G順風車的消費者，除了申辦5G門號、入手5G手機也該確認是否支援選用的電信業者的頻段，否則就會面臨萬事俱備只欠東風的窘境，有5G手機卻無法5G連網。

消費者在挑選5G手機時，傑昇通信建議可直接挑選支援5G全頻的手機，就不需再花時間研究網路頻段，如蘋果iPhone 12系列、三星Galaxy Note 20系列／S21系列／A42／A32、realme 7／X7 Pro／X50、OPPO reno4系列／reno5／A73、HTC U20／Desire 21 Pro等，皆有支援台灣5G全頻。

傑昇通信指出，5G基地台覆蓋率尚未普及，5G切換4G頻段相當耗電，加上人手一機，消費者使用手機的時間愈長，也可挑選主打大電量的5G全頻手機，如電量5000mAh的三星旗艦新機Galaxy S21 Ultra／A32、三星Galaxy A42、realme 7及HTC U20、Desire 21 Pro；或是有VOOC 2.0超級閃充技術的OPPO Reno5／Reno4系列，及OPPO A73，也是主打大電量，且支援5G全頻的機型。

市售支援5G全頻手機列表。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

此外，從NCC公佈行動通信業務基地台統計數，截至2021年1月6日，全台4G基地台有5,262座。傑昇通信表示，自2014年發展4G開始，至2018年底才全面終止3G服務，轉換花了4年之久；而5G去年7月開台，各大品牌5G手機便傾巢而出，消費者又習慣吃到飽方案，搭配5G資費1,399元，手機雖有折扣，但整體仍屬高價，因應消費者需求，今年電信業者將加速建置，預期4G轉5G的速度能較過往縮短到3年內。

傑昇通信坦言，國人手機平均使用壽命，依照使用程度不同，一般都在2~3年，以剛上5G新機的SAMSUNG為例，今年不僅會擴增M系列的4G手機至少2款以上，並針對國人長時間使用手機的習慣，加大電池容量，售價還能維持在7千元以下。因此現階段消費者仍可以選擇規格較好，價格萬元有找的4G手機。

（科技 黃慧雯）

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