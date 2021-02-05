大立光拉貨動能熄火 Q1保守

缺料和傳統淡季到來雙利空續發威，大立光連兩個月營收跌破50億大關，元月營收再度下挫到46.07億元，創下近六個月新低；至於2月展望也平平，大立光指出，2月因農曆春節休假日較多，拉貨動能仍會遜於元月。

大立光公布去年12月營收時，曾預告今年元月拉貨動能恐不若去年12月，果然剛出爐的1月營收僅約46億，較上月49.11億元下滑6.25％，惟仍維持年增走勢，年成長率為12.34％，表現還算符合大立光先前預期。

大立光指出，元月出貨以1千萬畫素（10MP）鏡頭占比最高，達五至六成，其次為2千萬畫素（20MP）以上的鏡頭及其他產品的占比均為二至三成，另800萬畫素（8MP）鏡頭占比則不及一成。

新冠肺炎疫情高燒不退，拖累智慧型手機市況，買氣明顯轉向中低階手機，加上主力客戶華為遭美國禁令打壓，衝擊大立光營運，在華為高階手機訂單缺口遲遲未能補上的狀況下，大立光營運少見迎逆風，且截至目前為此還未脫離黎明前的黑暗期。

也因此，在談到今年首季展望時，大立光執行長林恩平少見的保守，林恩平日前在法說會中即預言，「元月來自客戶端的拉貨力道較12月為弱，2月又因工作天數減少，估營運將更遜於1月，3月訂單狀況目前還看不到」。

為儘早脫離困境，大立光趁傳統淡季努力練功，不僅高階鏡頭的開案量未見減少，新產品也一直在研發中，林恩平透露，7P目前看起來高階產品量較多，8P鏡頭也已在2020年量產，至於9P也已做了半年多，只是受限於design value還不夠，客戶尚未買單。

雖然大立光目前仍處於利空多於利多的窘境，但也因為基期低，反倒成了大立光今年最大利多。

法人樂看大立光第二季起年增率就可望拉高，第三季伴隨著蘋果新iPhone鏡頭開始拉貨，年增幅度將更為可觀，這也是為何今年開春以來外資持續低接，迄5日止已出現連五買。