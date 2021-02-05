年後跳槽照過來！微軟在台再徵百名人才

2021政府持續發展「5+2產業創新計畫」與六大核心戰略產業，微軟今宣布要將台灣發展為全球技術研發重要據點，並於2021年擴大招攬百名軟體與硬體研發人員，視台灣作為全球關鍵新技術的研發核心聚落，並加速協助台灣產業導入前瞻技術。

微軟持續在台投注研發資源，繼2018年微軟在台設立AI研發中心，聚焦AI技術研究及產業應用開發。目前微軟在台研發團涵蓋的範圍自零件、元件、硬體系統、韌體、伺服器、平台、核心技術開發、先進科技研究、基礎資料標註分析，與各種產業場景應用等面向。

微軟在台灣的研發團隊直屬美國總部管理，專注於電腦視覺、使用者意圖等AI應用科技的技術研發，與Azure邊緣裝置，及AI產業應用拓展等。本次微軟擴大延攬人才需求，來自四大領域，其中，Azure Maps團隊負責推進領先市場的地理空間人工智慧、智慧環境和物聯網設備的串聯、與自動邊緣服務，並透過地理資訊與時間軸進行智慧城市深度洞察。

資料標註團隊希望延攬精通音調、說話節奏與知識等共14種語系的語言學專家，包含中、日、韓、菲律賓、阿拉伯文、波斯、孟加拉、史瓦希利語等，以協助完善機器學習模型中的數據資料標註作業，未來更將擴充至其他資料標註領域。

裝置軟體開發和品質部門團隊專注於Surface系列產品內的Android軟體開發、硬體支援和5G/WiFi/藍牙等聯網能力，幫助微軟打造以用戶為中心的創新體驗。

Azure雲端硬體與基礎建設團隊為微軟資料中心打造適用AI、物聯網與邊緣運算等，雲端軟硬體基礎建設，其中包含晶圓設計與開發、超級電腦、光學工程、產能與供應鏈管理等。

（時報資訊 莊丙農）

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