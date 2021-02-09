電競商機續熱 PC大廠點火搶攻市場大餅

幾乎停了一整年的實體國際大展會後，今年首場全面改行線上數位展的CES 2021展期前後，各PC品牌廠積極推出旗下新一代升級新品，主力亦多聚焦於搭載輝達最新GeForce RTX 30系列行動版獨顯的電競PC產品線，全力搶攻玩家升級換機商機。

去年在台灣電競筆電市場拿下36％市占、出貨年增七成的華碩，旗下ROG玩家共和國及ASUS TUF Gaming系列兩大電競產品線，一口氣端出逾十款的電競筆電新品。

包括採用超微AMD Ryzen 5000系列行動處理器平台的ROG Strix Scar／Strix Scar G、ROG Zephyrus等系列，和具有外接顯卡模組的ROG Flow X13等八款電競筆電外，配置英特爾最新處理器平台的ASUS TUF系列，除了升級新品如TUF Gaming A15／A17外，TUF Dash F15更以跳脫過往設計、改採超薄時尚外觀設計，並納入銀色系列外的全白機身款，將客群跨向玩家以外的多工作業使用者。

另一方面，慣以機海策略搶市的電競大廠微星，首波端出的全線新品除採用英特爾Core i9／i7系列CPU、配置輝達GeForce RTX 30系列行動獨顯外，亦透過與英特爾和輝達合作，以Resizable Bar技術讓CPU能完全存取GPU的顯示記憶體，進而提升整體運算效率，使遊戲畫面每秒幀數（FPS）提升5～10％，進一步優化玩家遊戲體驗。此外，全面支援可在6GHz頻段運行的Wi-Fi 6E，更為其帶來更高速且穩定的網路串流效率。

微星旗下含括MSI GE、GS、GP到GF等四大電競筆電系列產品線新品，達13款以上，並搶先於1月26日發布後即開放預購，部分機款第一批亦於1月底前發貨，後陸續於2月上旬到3月中下旬接連發貨。

至於技嘉則端出旗下電競AORUS及專業創作者AERO兩大系列共五款筆電新品，全面搭載英特爾Core i7 H／i9 H系列CPU，及輝達RTX 30系列行動版GPU，陣容含括了AORUS家族的旗艦款AORUS 17G、長效型AORUS 15G，及效能型AORUS 15P；AERO創作者系列則有AERO 15 OLED、AERO 15、AERO 17 HDR與AERO 17等。

AORUS系列並透過與國際知名戰隊G2 Esports聯手、共同投入產品開發，今年的改版級款除採用300Hz／240Hz FHD的100％ sRGB廣色域IPS面板，AORUS 17G則針對重度玩家配置歐姆龍真機械軸，保留扎實回饋手感及清脆敲擊聲，同時進一步縮小體積以置入更輕薄的筆電機身。

技嘉旗下電競筆電新品同樣自1月下旬開放早鳥預購優惠，但首批2月初限量到貨的部分，和微星一樣早已搶購一空，目前兩業者的預購新機後續最快也得等到2月下旬後才會有第二波到貨或開賣，但也多有得排到3月中下旬後的新品。

至於華碩旗下ROG及TUF Gaming電競系列，目前僅有部分搭載RTX 3070行動版獨顯的機款有限量現貨，其它配置RTX 3060及RTX 3080規格的機款則僅能先預購。

市場研調機構及法人看好今年全球電競筆電出貨量，仍將以高於一成以上的雙位數增幅持續向上成長，甚至達可望首度突破1,200萬台、甚至上看1,300萬台的新高，預計也將成為各PC OEM廠今年積極搶攻的主力產品線。

PC大廠續添火力、搶攻電競商機。華碩旗下ROG玩家共和國於今年的台北國際電玩展中除展示最新電競靚品外，並以鋼彈聯名系列新品打造必打卡的朝聖熱點「七號戰場」。圖／華碩提供

疫情下電競商機續熱，遊戲開發商、電競PC大廠續點火力搶攻市場大餅。圖／台北電腦公會提供