宅娛樂玩出新高度 市場規模持續增長

2020年受到COVID-19肆虐全球影響，全球電競遊戲數據研調分析平台Newzoo罕見大幅上調對全球Gaming市場規模的預測報告，其中因疫情帶動宅娛樂效益發酵，拉升整體市場規模從原估的近1,600億美元，一舉跳升至達1,749億美元創高，預期2021年還將增長逾8％、上看1,900億美元。

Newzoo指出，歷經過去一年的疫情影響，人們的社交活動型態改變，電競遊戲被當作是娛樂休閒、與親友社交互動，甚至是逃避現實的一項活動，也因為為這個市場帶來空前的大幅增長，全球玩家人數也在這一年增長至高達近27億，較前一年成長4.9％。

在全球玩家的參與度急速升高之際，Newzoo發布上修後的全球Gaming市場報告指出，2020年全球總營收規模將以19.6％的年增幅、成長至1,749億美元，其中，位居前兩大的中國及美國電競市場，分別以440億及413億美元、各拿下48％及26％的市占率，含括全球逾七成的Gaming市場。

從遊戲設備來看，來自手遊市場的營收規模比重達49％、仍為最高，規模來到863億美元，年增25.6％。為爭取這一塊商機，原以PC做為主要遊戲平台的《PUBG》和《Garena Free Fire》在去年也投入更大資源在行動版遊戲上，並成功觸及更多的電競收視觀眾。

其次，含括如PS系列、Switch及Xbox系列等遊戲主機的遊戲市場規模，占比為29％、達512億美元，年增幅亦有兩成以上，大舉超前Newzoo原本預估的個位數增幅。

至於透過桌機及筆電等個人電腦設備的遊戲規模，則約達374億美元、占比22％，年成長率約在6～9％左右。

在全球玩家大幅提升參與度之下，Newzoo預期即使後續疫情因疫苗推出後、大流行告一段落後，部分消費者投入電競遊戲的機會將減少，不過整體市場的規模持續增長的走勢不會改變，預估全球遊戲市場繼今年再增長至達1,893億美元後，到2023年總規模將突破2,000億美元大關、達近2,180億美元新高點。

Newzoo並預期，2021年全球玩家人數將突破28億人，至2023年時更將突破30億玩家數。

電競系統OEM廠預期，許多原預訂要在去年春季及暑期推出的3A級遊戲大作的遊戲開發商，受到疫情影響被迫遞延新品上市時程，也使得部分等著升級設備的玩家暫時推延升級需求。在目前全球仍有第二、第三波疫情此起彼落下，能否於今年順利推出也很難說，若以正面態度來看，或許有機會將原希望在去年下半年反映的電競升級換機潮遞延至今年、或甚明年上半年。

只是，目前供應鏈從CPU、GPU一路缺到載板、面板、多項IC元件如面板驅動IC、電源IC，及被動元件等零組件缺料問題遲難紓解，不僅使得筆電出貨市場供不應求，PC DIY市場包括主機板、顯示卡產品供貨缺口亦不小。

而供應鏈的缺料不僅影響PC市場供銷，就連已推出三個多月的和新一代遊戲主機PlayStation 5與Xbox Series X／S，目前也遇一機難求，讓Switch得已遠拋對手、延續去年大賣走勢、繼續熱銷，預期今年三大遊戲主機帶動的新用戶及相關營收成長，仍將有雙位數年增幅。