台成亞洲最強經濟體 美媒曝這產業神助攻

2020年台灣經濟成長率達2.98%，成為亞洲去年成長最快的經濟體，更創下30年來經濟成長率首度超越大陸的紀錄。美媒指出，台灣去年經濟能有如此卓越的表現，除了歸功於成功應對新冠肺炎疫情，台灣的半導體產業更是重要推手。

美國《Quartz》報導，台灣是全球半導體供應鏈的關鍵一環，具有充分條件能夠滿足成長迅速的半導體需求，全球晶圓代工龍頭台積電的總部和大部份生產設施都在台灣，上月台積電公布創紀錄的季度淨利潤，並預期今年資本支出將達到280億美元，創下歷年新高。

報導指出，想知道台灣在全球經濟中扮演的重要角色，只要看看台灣對全球汽車生產的影響力就知道，同時，由於最近車用晶片大缺貨，多國政府和汽車業高管紛紛希望台灣提高產能，拜登政府本周五還將與台灣經濟部召開會議，討論車用晶片短缺危機。

兩位研究人員在2013年的一篇論文中曾分析，台灣在全球半導體領域中居於主導地位的一個關鍵原因，在於台灣晶片產業的結構，台積電開創晶圓代工的模式，其他台灣半導體公司也扮演高度專業化的角色，每家公司都專注於晶圓製程中的某個特定階段，這為台灣建立了處於尖端水平的專業知識，再加上政府資助、稅收優惠等公共政策，以及大型科技園區、工業園區等公共基礎設施建設，台灣一手打造了讓半導體產業能夠蓬勃發展的生態系統，並獲得了國際的讚譽。

但報導也強調，隨著美中強權爭奪半導體技術，台積電和台灣其他晶片製造商無可避免地站在地緣政治的鋼索上，能迴旋的空間有限，例如因為川普政府的限制，台灣晶片製造商已被迫停止向華為供貨，而且這並非是小事，因為華為是2019年台積電僅次於蘋果的第2大客戶。

對此，費城智庫外交政策研究所（FPRI）研究員善學（Thomas Shattuck）認為，雖然並不令人羨慕，但台積電、甚至整個台灣半導體產業進退維谷的處境，反而至少能提供某種程度的穩定性。

文章來源：Quartz

（中時新聞網 葉明芳）