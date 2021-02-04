精測探針卡業績旺 今年完成擴廠規畫

測試介面廠中華精測總經理黃水可表示，今年晶片測試用探針卡業績可續成長，今年整體營運審慎樂觀，前兩大客戶業績可較去年成長；新台幣匯率升值對毛利率影響有限。

精測今天下午舉行線上法人說明會，展望今年半導體市況，黃水可指出COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情持續影響全球經濟，半導體產業由全球型市場轉變為區域型市場，產業鏈進入新的競合情勢，今年半導體市況成長可期，幅度可到10.1%，規模可到4,753億美元。

在智慧型手機部分，他引述數據預期今年全球智慧型手機出貨量可到13.68億支，年成長12.2%，5G智慧型手機出貨量可到4.28億支，大幅年增87.7%，到2024年年複合成長率可到41.6%，精測持續供應5G晶片測試所需探針卡和IC測試板。

在新產品布局，精測自製探針鎖定高效能運算（HPC）、行動裝置、人工智慧結合物聯網（AIoT）等應用。黃水可看好未來雲端伺服器等應用帶動高效能運算晶片測試產品。

在探針卡業績表現，黃水可表示去年整組探針卡業績達到新台幣11億元，探針卡占整體業績比重約26%到27%，今年續看好5G和高效能運算晶片帶動探針卡拉貨需求，今年探針卡產能持續開出，可覆蓋全球8成高階晶片客戶需求；今年應用處理器、高效能運算和射頻元件用探針卡需求可續成長。

因應客戶高階晶圓測試探針卡需求，精測啟動三廠擴建計畫，日前以新台幣5.34億元完成土地購置，預計將在今年度完成建廠規畫，預計2024年完工啟用。

從客戶端來看，黃水可指出，從全球訂單來看，包括中國大陸、美國和台灣手機晶片客戶，都是精測服務對象，今年希望前兩大客戶業績可較去年成長

法人問及精測在車用晶片測試布局，黃水可表示目前公司仍鎖定行動通訊用晶片測試產品。

展望今年營運表現，黃水可表示第1季仍有淡季季節性加上農曆春節工作天數減少等因素影響，第1季和第4季預估仍偏淡，第2季和第3季預期有旺季表現；今年整體營運審慎樂觀。

展望今年資本支出，精測預估規模約新台幣10億元，其中機器設備約3億元，較去年和前年平均約2.6億元微增，另外三廠擴建購地支出約5.3億元，營運研發費用約1億多元。

對於新台幣匯率升值影響，精測預期新台幣兌美元匯率每升值1元，營收估減少1%到1.5%，外匯變化對毛利率影響有限。

法人預期精測今年全年費用率約26%到28%，首季有淡季因素、此外擴增人力，費用率估30%到32%。

從產品應用比重來看，去年第4季手機應用處理器占比約56.7%，高效能運算占比約6.1%，射頻元件占比約4.7%。

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