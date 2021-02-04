欣興百日內再傳祝融 股價嚇跌、南電急漲

不滿百日再燒 欣興山鶯廠再次火警

印刷電路板廠暨IC載板廠欣興（3037）4日山鶯廠再度傳出火警，是繼上次2020年10月28日在同一場區二次發生火警。據桃園市警消指出，欣興12點通報，沒有人員受困，現場也無儲存危險物品，細節有待後續進一步釐清。

（工商時報 王賜麟）

欣興電子山鶯廠又失火！南電急漲

欣興電子山鶯廠S1中午時驚傳又失火。

桃園市龜山區欣興電子工廠山鶯廠區今天又發生火警，去年10月28日山鶯廠區才發生過一次火災，至於起火的原因及財物損失還需要後續的調查釐清。短短不到4個月，就發生兩起火災事故，是否影響相關產能，仍有待觀察。

欣興 （3037）今股價開高後在午後急殺走低，跌了3.24％，目前股價暫報83.5元。相對南電（8046）、景碩（3189）則呈現急拉榮景，目前南電暫報252.5元，大漲9元，漲幅7%；景碩則暫報80.6元，上漲1.9元，漲幅2.02%。

（工商時報 數位編輯）

上市大廠欣興電子又傳火警 濃煙直衝天際警消搶救

桃園市欣興電子山鶯廠繼去年10月發生大火後，今日（4日）中午再傳出火警，現場不斷冒出火光，但工廠第一時間緊急撤離人員，消防局到場後，已確認現場無人受困，目前正在搶救中。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，蘋果供應鏈、印刷電路板大廠欣興電子桃園山鶯廠去年10月28日才發生大火，當時火勢疑從空調機房竄出，透過連通各樓的風管延燒，火舌數度竄出廠房，現場臭味瀰漫、3公里外都能看到沖天黑煙，火勢延燒16個小時，共疏散2837人，另有7名消防員因皮膚過敏送醫，直到隔日上午6時火勢才被控制。

（中時 賴佑維 、中時新聞網、 宋原彰）

山鶯廠再遭祝融 欣興急跌

IC載板暨印刷電路板大廠欣興（3037）去年10月底發生火災的山鶯廠，今（4）日驚傳再遭祝融，網友張貼照片及影片顯示廠房冒出熊熊濃煙。據傳為先前失火的S1廠再度失火，確切原因及整體狀況仍不明確，公司尚未對此做出回應。

不過，受此消息衝擊，早盤股價在平盤附近震盪的欣興，午盤後賣壓湧現、急跌7.3％至80元，迄今維持逾2％跌幅。

欣興2020年12月自結合併營收73.91億元，月增1.97％、年增2.33％，改寫同期新高。去年第四季合併營收225.76億元，季減2.01％、年增0.02％，仍創同期新高、歷史第三高。累計去年全年合併營收878.92億元、年增6.49％，改寫歷史新高。

投顧法人先前預期，欣興本季ABF載板需求維持高檔、能見度達上半年，但其他產品能見度有限，加上山鶯廠火損影響暫難回復，其他廠區尚難完全支應，預期首季營收將季減5％，毛利率及獲利均將較去年第四季略降。

投顧法人指出，欣興山鶯廠火災影響晶片尺寸覆晶封裝（FCCSP）及部分打線晶片尺寸封裝（CSP）BT載板，建物及設備仍在評估中，預計至年底重進設備、明年才完全回復。同時，該廠原先折舊將到期，不利後續成本攤提。如今再傳祝融，恐進一步影響復原進度。

（時報資訊 林資傑）

圖／網友提供

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