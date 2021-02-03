韓國券商估 年後三星電機調漲MLCC價格

由於遠端工作需求維持不墜，預期被動元件MLCC供給將更為吃緊，南韓券商NH Investment&Securities分析師Lee Kyu-ha預期，三星電機（SEMCO）將在農曆年後調漲MLCC價格，其餘廠商也可望跟進，不過相關消息三星電機在台代理商並沒有證實，其他台廠也表示無法評論三星電機的價格策略。

三星電機為全球第二大MLCC廠，月產能約1,000億顆，產能規模僅次於日商村田（Murata），南韓券商幫MLCC開了漲價的第一槍，NH Investment&Securities分析師Lee Kyu-ha在BusinessKorea發文，表示三星電機在農曆年後將漲價並改善產品組合，且台灣MLCC廠也漲價，供需吃緊之下，業界可能全面喊漲。

全球第三大廠國巨表示，不便評論市場價格走勢，會持續密切關注市況。而三星電機代理商對相關訊息也沒有證實。

韓國券商預期年後調漲的理由，主要因遠距工作需求未減，PC及IT裝置買氣暢旺，加上智慧型手機需求復甦，MLCC供應將持續緊繃，預期今年下半年的供應會更吃緊。

被動元件廠統計，目前進入實質漲價階段為鉭質電容、鋁質電容，且漲價的對象以代理商、中小直銷客戶為主，大型OEM廠是被動元件廠最龐大的產能出海口，採季度議價方式，截至目前尚未進入調漲階段。

另外，電感的上游材料銅線、鋁電的上游材料鋁箔、晶片電阻的上游材料陶瓷基板均已經完成議價，從1月1日開始，鋁箔新價格已經生效，2月1日、3月1日開始陶瓷基板、銅線也會跟進適用新價格，由於匯率、人工成本也聯袂掀起漲勢，電阻、電容、電感均面臨毛利率被侵蝕的壓力。