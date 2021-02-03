陸暴買台積電晶片 美媒曝結果讓台人笑了

美國對華為祭出制裁措施，阻斷晶片供應來源，大陸官方為了突圍美方出口禁令，正積極扶植本土晶片產業， 因此去年從台日韓大量進口囤積晶片和生產設備，較2019年大幅成長20%左右。外媒報導，台積電為大陸晶片需求暴增的贏家之一，這類訂單也讓台灣去年經濟成長率30年來首度超越大陸。

美國財經媒體報導，從官方貿易數據分析，去（2020）年大陸企業從日本、南韓和台灣等地採購的半導體設備近320億美元，較2019年大幅成長20%；在去年9月15日華為禁令生效前，大陸更狂買晶片，進口額成長14%、近3,800億美元，占大陸全年進口總額的18%。

由於美國前總統川普限制陸企取得美國技術，大陸砸錢傾力扶植當地晶片產業，而拜登上台更不會對大陸示弱，北京只好加快腳步實現半導體自給自足。

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）科技分析師Dan Wang表示，短期來看，大陸仍須仰賴大量進口設備，才能完成半導體生產，而目前在大陸無法生產先進晶片設備之際，即使大舉投資也要10多年的努力才能追趕上來。

報導指出，台積電是大陸晶片需求暴增的贏家之一，這些訂單也讓台灣去年經濟成長率2.98%為30年來首度超越大陸的2.3%。

美國制裁和新冠疫情帶動電子產品需求，半導體產業協會（SIA）預估今年全球晶片銷售將持續成長 8.4%，不僅使台積電、英特爾和三星受惠，同時推升設備採購也有助於東京威力科創（Tokyo Electron）、艾司摩爾（ASML）等設備廠業績成長。

（中時新聞網 吳美觀）

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