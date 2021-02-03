LED產業明星股：富采、億光、榮創

在蘋果導入mini LED相關應用，小米、三星、TCL以及LG等品牌大廠競相推出大尺寸mini LED背光電視之下，今年堪稱mini LED元年，國內LED廠2021年mini LED營收占比可望從無到有，擺脫僅是象徵性營收的窘境。

業界認為，mini LED的關鍵在於價格，但是目前無論是客戶反饋、供應鏈的看法都認為價格還太高，蘋果推出的新品將是終端市場接受度的測試指標，榮創認為，價格不是只有一個環節降價就有效，而是整條供應鏈要群起把量拱大，將價格導向甜蜜點，對於蘋果與晶電的組合，業界樂觀其成，蘋果與晶電若能順利敲開市場，整體供應鏈可望雨露均霑。

富采 mini LED營收占比逾三成

晶電因合併多家公司，加上東貝陷入財務危機產生壞帳，一口氣提列39.6億元資產減損，侵蝕晶電去年每股稅後盈餘（EPS）達3.7元，晶電強調，資產減損對富采（3714）財報沒有重大影響，法人則認為，晶電打掉呆帳，富采更有機會上市即獲利，為短空長多。

富采1月6日以每股82.8元掛牌，晶電、隆達同日下市，成LED族群罕見的高價股，以富采股本68.6億元計算，富采掛牌第一天，市值突破600億元，達624.26億元。

億光 光耦合器產品調漲價格

億光（2393）日前舉行法說會統計，2020年背光相關產品營收達23％，其中約5％為mini LED應用，2021年有新產品出貨，包括筆電、平板顯示器及車用等，因此預估mini LED占背光營收可望提升至10％，若加上不可見光、車用產品，2021年億光營運挑戰二位數成長，此也是億光睽違五年以來，營收首度重返成長軌道。

億光2021年挑戰雙位數成長，且隸屬於不可見光的光耦合器被市調機構預估，將跟進國際廠商調漲價格，雖不是開漲價第一槍，但漲幅也有機會上看二位數，加上車用、mini LED營收占比將拉升，億光2020年獲利已經重返成長軌道，2021年有漲價、新品效應，法人預期億光獲利可望更上層樓。

榮創 電視被光需求回升

榮創（3437）2020年第三季受惠於傳統旺季，稼動率從第二季的60％多攀升至80％多，加上部分業外收益、提升內部生產效率，推升第三季營運順利轉虧為盈，營業利益率、稅後淨利率雙升，分別達2.72％、3.88％，紛紛扭轉第二季的赤字窘境，單季稅後純益5,800萬元，EPS達0.4元，為最近四個季度以來首見獲利。

榮創目前仍有90％營收比重在背光產茗品上，且大部分集中在TV背光，去年第四季看起來需求還不算太差，但是因為還要打掉一些包袱，因此第四季力守損益平衡點，2021年則期待全年轉盈。