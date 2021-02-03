被動元件產業明星股：國巨、興勤、聚鼎

被動元件產業在車電、5G需求帶動之下，2021年營運可望連續第二年進入成長循環，根據市調機構統計，5G手機對MLCC消耗量達1,200顆以上，晶片電阻消耗量也達700顆，均遠高於4G手機，以日商村田預測今年5G出貨上看5億支，5G手機衍生的需求大幅成長；至於車電方面，儘管電動車需求在2025年才會進入需求主升段，然而汽車電子化、純電動車均拉高被動元件消耗量，純電動車平均每台對MLCC消耗量自1.2萬顆起跳，光特斯拉（Tesla）一家電動車大廠去年就吃掉60億顆MLCC產能，全球被動元件廠分布中，因陸資廠缺乏合格產能，與現有廠商仍有不小技術、產能差距，預期日、台被動元件廠將是主要受惠者。

國巨 稼動率攀二年來新高

繼日商村田釋出稼動率攀升至100％之後，全球第三大廠國巨（2327）農曆年產線將加班生產，儘管招工有難度，但國巨預期MLCC、晶片電阻稼動率將達九成、八成，若能達成目標，稼動率水準將是2018年漲價潮之後新高，鉭質電容則持續滿載稼動。

國巨自2018年的漲價潮之後，突如其來的中美貿易戰影響終端需求，蘇州廠稼動率最低一度下降至三成，去年上半年則因新冠肺炎疫情襲擊，稼動率僅緩步攀升至60～70％，隨著被動元件庫存水位持續下滑，大中華廠區在農曆春節期間將安排人力加班生產，因應客戶端穩定增加需求。不過全球COVID-19（武漢肺炎）疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端仍充滿不確定性，公司審慎樂觀應對業績及營運展望。

興勤 今年每股獲利挑戰14元

興勤（2428）去年在被動元件類股中無論是業績，或是股價，均以黑馬姿態竄出，去年股價不僅擠進百元俱樂部，也一舉超越電感大廠奇力新，以興勤去年獲利逾一個股本、今年法人的獲利估值落在14元來看，進一步拉近與MLCC大廠華新科的獲利差距。

興勤日前舉行法說會，公司看好訂單能見度已達2021年中，為目前訂單能見度最高的被動元件廠，該公司日前已經通過車規壓敏電阻國際安規認證，在電動車的動力系統進入48V時代，興勤已經順利取得入門票，市場預期，汽車廠相關48V產能2021年下半年將開始放量，興勤的前期準備可望因此而受惠。

聚鼎 進軍電動車散熱市場

聚鼎（6224）2020年7月宣布斥資2,600萬美元併購漢高散熱事業（TCLAD），為此聚鼎特別成立轉投資公司聚燁科技，並啟動募資計畫，進行跨國併購，聚鼎副總經理暨發言人侯全興表示，TCLAD有產品涉及國防，目前這個合併案正在等待美國國安審查，通過審查之後，預計在2021年第一季與第二季之間完成交割。