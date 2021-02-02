盧明光領導的「無限賽局」 跨電動車搶戲

「併購天王」盧明光在2020年6月24日，剛把中美晶以及環球晶董事長棒子交給徐秀蘭，只留朋程公司董事長一職，但短短半年，他又被大同找來當救火隊，他除了救火，更重要是推動台灣成為未來全球重要的電動車零件供應基地，這是盧明光在他領導的無限賽局中，又新立下的「崇高信念」。

盧明光的事業版圖包括:中美晶(5483)、環球晶(6488)、朋程(8255)、兆遠(4944)、宏捷科(8086)和茂矽(2342)。目前盧明光尚未持有大同的股權，但他也表示，未來會在合法的情況下買入大同股票，主要是向員工和股東宣誓對公司的營運有信心。

賽門.西奈克（Simon Sinek）在新作「無限賽局 The infinite game」一書中指出，以無限思維領導必須具備5項條件：一、推動一個崇高的信念。二、建立信任的團隊。三、研究可敬的對手。四、攸關存亡的應變。五、領導的勇氣。

盧明光要將大同起死回生，起手式就在今年1月28日宣布與工研院合作成功開發台灣首款國產電動巴士「250kW動力系統」。該款國產電動巴士「250kW動力系統」為當前臺灣第一套自主研發，亦是功率最大的電動車動力系統。盧明光認為，大同在工業馬達有4、50年的經驗，能和工研院合作，就有機會在電動車市場把產品做好。

大同公司執行副總戴豐樹表示，大同在既有馬達工業基礎上，建立電動巴士動力系統的研發與製造能力，亦積極建立馬達驅動器自主設計開發能力，經工研院授權技術轉移，合作開發馬達驅動器專案，未來將以該項首款國產電動巴士動力系統為基石，開發中型商用車和房車的動力系統應用。

電動車市場的前景從以下的事實可略見一二，歐盟最快將於2025年開始啟動禁止燃油車計畫，中國也正全面進軍新能源車市場。全球各大車廠開始積極衝刺電動車及混合能源車市場，其中最為積極的莫過於歐洲，當中的挪威與芬蘭預計2025年就要在國內禁止販售燃油車，英國也確定將在2030年禁售汽油車款。至於中國則在十四五政策當中，把新能源車納入重點發展項目，使中國電動車市場又燃起一股生機。

盧明光目前也是全球最大車用整流二極體大廠朋程（8255）的董事長，朋程已順利卡位進入全球一級零組件供應商，高產品單價的超高效二極體（ULLD）2021年出貨將高速成長。碳化矽（SiC）及絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等新市場開始崛起，朋程也沒放過這塊商機，布局已久的SiC MOSFET新品順利拿下國際油電車大廠訂單，預期2021年下半年將開始量產出貨。

盧明光在電動車的賽局上，是會帶領旗下公司加入鴻海的MIH聯盟？還是另起爐灶，MIH聯盟已規畫在今年3月召開首次合作夥伴會議，東元2/1日正式加入鴻海(2317)MIH聯盟，下半年開發的電機電控高功率與高電壓新產品開始測試並準備上市。

大同會宣布加入MIH嗎？大同執行副總戴豐樹日前曾表示，大同邁向電動車市場是一定要的，鴻海MIH平台很好，台灣在生產製造具有優勢，只是未來誰和誰的策略聯盟這個比較重要，一定要有人整合，也許MIH也是一個整合也不一定，但還是希望政府也能出手幫忙，由政府整合最好。

（時報資訊 任珮云）