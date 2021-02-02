搭5G、車用電子順風車 1檢測大廠要爆了

投資台股最重要是選對好公司，而企業要能夠經營成功除了要專心於本業以外，掌握到產業發酵的時機，相信幸運之神必然會降臨的。

今天財納客要談論的一檔股票就是：閎康近期股價似乎從底部發動，是否有機會大漲呢？

閎康股本只有6.2億，主要是從事檢測服務，而公司營業毛利率高達31%！稅前淨利率也達到17%，是一家獲利很高的公司，由於受惠5G及車用電子的浪潮，使得相關晶片應用趨向多元化的發展，市場客戶為了讓其晶片產品能夠加速推廣，所以對於檢測實驗室的依賴大大提升，而閎康也協多家公司〔縮短〕製程開發的時程，這就是閎康的利基所在！

尤其在今年（2021年）車用晶片的需求大增已不是一個秘密，閎康是台灣重要的檢測大廠，主要是針對電子產業的材料分析、故障分析以及產品的可靠度分析這三大領域已精耕多年，如今隨著5G手機和車用晶片需求不斷的提升，再加上半導體市場在車用方面今年也將成長10%，這個〔時代趨勢〕促使閎康在今年企業獲利大幅成長是可以期待的。

若從閎康的財務結構去做分析，近年來的企業獲利是都是非常穩定的，在2019年每股獲利為3.9元配息高達3元，所以不論在獲利還是在配息，閎康是屬極為穩定的企業，更值得注意的是在去年（2020年）預估每股獲利可達到7.15元！企業獲利成長近80%！每股配息約可達5.8元，而近期的股價在100元附近上下進行震盪，配息殖利率可達6%，再加上大股東董監持股佔股本20%的情況下，籌碼是較為集中的而且股本又小，未來股價的爆發力不容小覷！

若以企業獲利與股價表現〔正相關〕而論，去年2020年每股獲利約7.15元創自上市最好的一年，但是股價卻還沒創新高，歷史最高價發生的時間點是在2017年7月所見到的134元，而近期的股價則在100元附近，可見中間有30%以上的差價空間可以期待獲利應垂手可得。

再從技術面的角度來看，中期頸線壓力99元，近期曾經被突破之後反覆震盪，周成交量近期已達到2.8萬張是股本45%，股價推升的動力已經開啟了！

而長期的頸線支撐是在93.5元，如果能夠守穩那麼未來往上再次突破中期與長期的頸線壓力99元後，則有機會挑戰2017年的最高價134元。

(本文作者為摩爾投顧分析師龔中原)

（中時新聞網 名家專欄》編輯 葉明芳）

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