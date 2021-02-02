工業電腦產業明星股：研華、樺漢、安勤

由於去年爆發新冠疫情，工業電腦業者接連遭逢各國封城、斷鏈與客戶暫緩出貨等因應措施干擾，打亂原先受惠工業物聯網需求提升，以及POS、博弈換機潮預期，但展望今年，業者普遍認為最差谷底已過，從產業需求端觀察也陸續見到逐步復甦跡象。

歐美地區首季疫情問題尚未緩解，仍壓抑部分拉貨需求，不過，隨著疫苗可望問世，遞延出貨動能有機會逐步顯現，尤其5G建置可望加速，工業物聯網落地時間點將更推進一步，軟體加硬體整合概念持續在IPC產業發酵，包括工業4.0、博弈、零售需求回溫，預期全年營運有機會穩步向上。

研華 首季出貨轉強

工業電腦廠龍頭研華（2395）由於客戶拉貨動能保守，去年第四季營運狀況稍緩，表現符合公司預期，且因去年9、10月接單狀況已見回溫，12月營收更一舉登上歷史次高紀錄，首季出貨表現仍有機會維持相對強勁表現，對比去年同期基期較低，年增幅度可期。

隨著疫情利空鈍化及全球經濟好轉，工業電腦市場需求可望在今年上半年逐步復甦，配合部分大客戶遞延訂單出貨，可望帶動研華營運成長動能顯著回升。此外，研華去年底宣布與越南最大集團VinGroup策略合作，跟VinBus簽約共同開發智慧電動巴士管理系統，據悉該案為全東南亞首個完整導入的智慧電動巴士應用典範，未來可望將應用模式複製至亞洲及其他國家，增添營運動能。

樺漢 三大業務看旺

工業電腦廠樺漢（6414）去年營收繳出新高成績單，展望2021年，公司認為品牌事業、系統整合業務及代工業務三大事業將同步成長。品牌事業部分，持續專注與發展IIoT領域，成長動能來自軌道控制系統、M2M通訊事業結合5G技術的事業擴展。

系統整合業務則受惠半導體市場需求及資本支出持續提升，預期帶動系統整合事業營運成長；代工業務因接下博弈事業大單，營收貢獻相較去年將顯著成長，且網安在OT（營運技術）領域持續發展及需求、機器視覺應用擴大等，均帶來成長動能，另集團擴大電動車布局，市場預期樺漢有望扮演重要車聯網技術、設備整合貢獻要角。

安勤 投票機周邊衝出貨

工業電腦廠安勤（3479）今年投票機出貨動能轉強，目前已知還有美國兩州訂單仍在等待出貨，且因應疫情發展，帶動美郵寄投票需求明顯提升，因此積極與系統整合商共同搶食驗票機、計票機訂單，首季將出貨兩千台，加上博弈、零售業務回溫，營收將重返成長軌道。

據了解，安勤美驗票機、計票機系統產品因機型大小不同，單價落在6、700美元到2,000美元之間，有望挹注營收表現，惟有春節工作天數較短因素影響，營收表現估維持去年第四季水準，且隨著美國將啟動政權交接，預料對投票機及周邊系統設備需求在農曆年後將更加明確，首季營收預料將維持去年第四季水準。