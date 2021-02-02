行動裝置產業明星股：台達電、群電、鴻海 　

2020上半年全球智慧型手機出貨量受到COVID-19疫情嚴重衝擊，下半年銷售雖然逐漸恢復正常，可是冬天來臨後疫情又起，禁足令與在家上班、在家上課持續施行，都讓智慧型手機下半年銷售狀況很難全力「趕進度」，根據初步數據顯示，2020智慧型手機出貨量12～13億支，年減8～10％左右，2021第一季約有1個月左右的時間，歐洲多國為了阻止疫情擴散恐怕將嚴格執行各種禁足令、封鎖交通，對於高度仰賴實體通路銷售的智慧型手機來說，是個挑戰。

台達電 今年獲利挑戰賺一個股本

台達電（2308）在筆電、iPhone、電動車、資料中心全面需求暢旺下，12月營收以269.08億元續創歷史新高，比11月成長5.6％，更比去年同期大增20.1％，更帶動第四季營收攀升至785.52億元、同創單季營收歷史新高，比上一季增加1.12％、年增率亦高達15.2％，2020全年營收為2,826.05億元，年增5.4％，也是創下歷史新高，全年EPS超過9元可期。

第一季雖然是台達電傳統淡季，可是各大筆電品牌首季訂單淡季不淡，對於電源供應器、風扇的需求大量開出，加上索尼新世代遊戲機PS5需求依然旺盛，將帶動高單價的電源供應器出貨成長，都已經讓台達電2021首季營收立於不敗之地，加以電動車業務穩定成長，只要中國疫情能夠獲得控制，首季營收比2020年同期明顯成長不成問題。

群電 第一季營收看年增二成

群電（6412）2020第四季表現受惠於筆電電源訂單強勁，營收優於原先預期，在獲利方面，由於高值產品電競筆電電源第四季營收年增率超過3成，Type-C筆電電源營收年增率更是超出預期，高毛利的產品組合有機會克服新台幣兌美元匯率不斷升值的不利因素，推升群電第四季獲利維持雙位數年增走勢，2020全年獲利成長幅度則有望大幅超越營收成長性、再創歷史新高。

在筆電需求推升下，群電第一季營收可望淡季不淡，首季營收可望挑戰比2020同期成長兩成，以2020同期營收為67.09億元來說，2021第一季營收將能站上80億元上下，已經註定將創下同期歷史新高。

鴻海 布局電動車找到新利基

鴻海（2317）在i12系列帶動下，2020年10月營收以6,125.54億元創下歷史第三高之後，11、12月連續兩個月營收都創歷史新高，第四季營收因此來到2兆77.09億元、全年營收5兆3,560.61億元，都同步衝頂創下歷史新高，年營收連三年突破5兆元天際線。

受到i12 Mini銷售慘淡、i12正常表現影響，也讓iPhone 12系列雖然比上一代的iPhone 11系列多了一款，整體出貨量應該無法比上一代增加太多，不過，i12 Pro與Pro Max銷售狀況明顯優於預期，不僅將大幅推升蘋果會計年度第一季的獲利，對於獨家組裝i12 Pro與Pro max的鴻海來說，更是利多，一般預期，市場對i12 Pro與Pro Max的熱烈需求，應該能夠持續至1月、甚至第一季中才開始下滑。

此外，鴻海積極布局電動車事業，也為代工事業開創新的利基，未來發展備受期待。