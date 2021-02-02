光學產業明星股：亞光、淳安、佳凌

車聯網及自駕車時代來臨，推升車用鏡頭需求量大增，根據HIS預估車載影像模組全球出貨量將從2014年的2,800萬枚成長至2020年的8,270萬枚。

另Strategyanalytic也預測2020年車用影像模組需求量將突破1.1億顆，平均每輛車裝配1顆以上，車用影像模組保守估計還有30倍的成長空間。由於市場商機可期，光學鏡頭廠包括亞光、淳安、佳凌也相繼投入車載鏡頭市場，並已繳出了成績單。

亞光 車用鏡頭業績漸成長

亞光（3019）因疫情受累，2020年首季陷虧，每股淨損0.41元，雖然自第二季起，努力迎頭趕上，推升2020年第三季營收以45.62億元來到全年的高峰，但表現仍不若2019年，全年營收僅157.61億元，相較於2019年的181.18億元，仍下滑13.01％。

雖然亞光因疫情拖累，獲利表現不如預期，但在車載鏡頭的耕耘已收致成效，不僅獲得電動車大廠特斯拉（Tesla）車用鏡頭訂單，還打進了德國雙B供應鏈，主打高階車用鏡頭市場。

惟因車用市場尚未起飛，目前亞光來自車用鏡頭的營收占比還不高，初估2020年，車載鏡頭營收貢獻約為4億元，營收占比僅2％至3％，惟營收貢獻已較2019年倍增，預期2021年隨著車市持續回溫，營收貢獻可望再成長。

淳安 與鴻海集團聯盟攻車用

淳安（6283）積極搶進車載鏡頭領域，為成功布椿，還特別與鴻海集團策略聯盟，取得鴻海集團旗下FITED 51％的股權，目前產能規劃為嘉興廠薄膜月產能為220萬片，重慶廠月260萬片，未來淳安仍將規劃持續擴充產能，目標是在2021～2025年，將車載鏡頭產能從200.8萬顆、296.3萬顆、671.1萬顆、772.2萬顆，拉升至983.8萬顆，以期達成2025年年產達1000萬顆的階段目標。

隨著車載鏡頭模組出貨成長，淳安2020年營收大爆發，達16.72億元，較2019年的12.26億元，呈年增36.4％，不過獲利部分，因現仍處於轉型期，2020年前三季仍陷虧，累計每股淨損達0.19元，表現不若2019年的EPS 0.15元。

佳凌 擴產迎商機爆發

佳凌（4976）在車用市場布局多年，主要應用範圍遍及環車、倒車、車道偏離、行人偵測、行車記錄器和抬頭顯示器等，客戶多為全球前十大車用鏡頭供應商，也是全球頂規車用光達（LiDAR，光學雷達）廠商威力登（Velodyne）的鏡頭供應商。

佳凌受惠於車用及視訊鏡頭需求強勁，2020年第三季成功轉虧為盈，且隨著訂單能見度拉高，佳凌不僅2020年12月營收大爆發，以1.62億元年增106.23％的姿態出現，也連帶推升去年第四季營收來到5.05億元，登上2020年的高峰，讓連二季轉盈的可能性大增。

為提升自動化生產能力，佳凌也持續擴大資本支出，預估2021年資本支出達5～6億元，備好糧草就是希望可以迎戰即將大爆發的車載鏡頭商機。