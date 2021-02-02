網通產業明星股：台揚、啟碁、昇達科

5G時代來臨，著眼於5G訊號傳輸距離比較短，必須建置大量的基地台，才能擴大覆蓋範圍，以達到高速傳輸、低延遲的目標，為降低5G基地台的建置量，低軌道衛星通訊成了不可或缺的解決方案，著眼於此商機，各家大廠競相投入卡位，除了眾所周知的Space X外，美國網路巨擘亞馬遜（Amazon）、Facebook、Google，也相繼投入建置低軌道衛星群的行列，就連台灣，也在政府主導下，推出了「Beyond 5G低軌通訊衛星」主軸計畫，希望能夠帶動台灣衛星通訊產業的發展。

Space X已於2020年7月底提出營運申請，並已於2020年進入試營運，其布建的低軌道衛星群──星鏈（Starlink）已發射800多顆低軌道衛星，最終目標是建立內含42,000顆低軌道衛星的衛星網絡。低軌道衛星的商機才剛啟動，基礎建設會先行佈局，網通業者相準此商機。

台揚 高毛利產品出貨增拚轉盈

台揚（2314）受到疫情衝擊，客戶衛星延後發射時間至2021年下半年後，VSAT產品線2020年前三季營收年減47％，再加上衛星電視持續被OTT產品取代的趨勢沒有改變，LNB產品線2020年前三季營收也呈年減32.6％，連帶牽動各產品線的營收佔比，其中VSAT和LNB占比分別下滑至27％、37％、Mobile占比35％、其他則為1％。

台揚去年才剛新拿到的美國衛星廣播服務商Dish Networku5G O-RAN RU訂單，2020年底已在測試中，預計2021年下半年開始小量出貨，將有助於毛利率的提升，市場看好台揚有望在2021年轉虧為盈。

啟碁 雙題材助改展望樂觀

啟碁（6285）成為「SpaceX星鏈（Starlink）路由器產品的供應者，據悉啟碁設計的低軌衛星路由器，可以接收外部衛星訊號，作為家用路由器，SpaceX計畫將此款路由器作為為美國北部及加拿大等市場提供服務的用戶端設備，也讓啟碁成為標準的SpaceX概念股。

啟碁喜迎新iPhone的5G毫米波天線大單，再加上成功搶搭當紅的低軌衛星相關商機，啟碁積極布局產能，搶先在2020年第三季啟動越V2廠以及南科S3廠營建工程，連帶將2021年的資本支出由2020年的13～15億元放大至20億元，以行動彰顯出對2021年展望的「審慎樂觀」。

昇達科 衛星產品營收占比大躍增

昇達科（3491）雖是透過客戶間接進入美國Space X衛星通訊地面接收供應鏈，但也算是準低軌道衛星概念股。

昇達科微波／毫米波產品受惠於CNC機聯網智慧化生產設備的導入，生產效率與競爭優勢顯現，進而帶動2020年第三季毛利率提升至53％，相較於第二季的49％，激增4個百分點，其中衛星產品比重更首次突破雙位數，來到12％，營收較2019年同期成長92％，惟因疫情作梗2020全年營收14.81億元仍呈年減15.54％，至於獲利部分，也因營收規模縮小，再加上首季認列金融資產評價損失單季陷虧，致2020年前三季EPS僅1.79元，表現不若2019年同期的3.77元。