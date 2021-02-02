NB產業明星股：廣達、宏碁、微星

繼2020年受惠疫情衍生的宅經濟、宅娛樂效益，拉抬全球筆電出貨量以年增逾兩成、站上2億台的新高後，研調單位TrendForce預期，市場需求動能還延續至2021年，預估全球筆電出貨量今年將年增逾8％、上看2.17億台。

展望2021年，TrendForce並預期中高階的混合型商務筆電新品，帶動今年上半年並將會是這類筆電產品需求量的高峰期，同時大幅拉抬全球筆電在這兩季間的出貨量。

廣達 全球Chromebook代工龍頭

廣達（2382）受惠客戶在Chromebook機款出貨規模放大，儘管來自CPU、GPU及面板等關鍵零組件緊缺、多項IC元件亦缺料影響未解，其去年第四季筆電出貨、營收持續增溫，12月更以出貨710萬台、營收衝高至1,098.2億元，雙創歷年單月新高，並同步拉抬單季筆電出貨量來到1,970萬台、改寫單季紀錄。

累計廣達2020全年度筆電出貨量達5,980萬台、年增逾七成，刷新歷年度新高。全年度合併營收亦連四年站上兆元大關、以年增6.04％、來到1.09兆元。

展望2021年，預期第一季雖將進入傳統淡季，且工作天數因農曆年假期減少，加上來自供應鏈的缺料問題未緩解，為其後市帶來不小變數。不過，看好客戶Chromebook的拉貨需求仍對其具有相當出貨支撐力，去年下半年不足以滿足的訂單亦有遞延效應，廣達在上半年的訂單能見度仍高下，可望持續維持一定的成長動能。

宏碁 Chromebook市占穩居全球前兩大

宏碁（2353）2020年度出貨量重返2千萬台大關，為2015年來的新高。年營收2,770.85億元，年增逾18％，同步刷新自2015年來的年度新高。

其中，宏碁核心PC事業裡動能最強勁的Chromebook產品線，去年第四季營收出現逾253％的年增幅爆漲，輕薄型筆電產品亦有近166％的成長，至於含括電競筆電、電競桌機及電競顯示器的電競產品線，則有44％的年增幅，整體顯示器產品在單季也有近39％營收年增，大幅為其挹注成長動能。

宏碁去年度在Chromebook及輕薄型筆電產品線分別有超過九成及六成營收增長，法人預期全球筆電供不應求的需求將延續至今年上半年，亦同步為宏碁上半年營運動能添柴火。

微星 營收近八成來自電競產品線

微星（2377）2020年旗下主板、顯卡及筆電等三大業務營運齊揚，其中筆電銷售量年增逾四成、ASP（產品平均單價）亦雙位數年增幅。甫於今年初CES展上即端出電競筆電、桌機全系列新品的微星，同步發表的最新板卡等多款升級新品，搶在1月底前就將全面發貨，預期在上半年訂單滿手的情況下，筆電營運出貨、營收要再雙位數增長可期。

法人樂估微星在2020年筆電出貨首度上看200萬台後，2021年就將一舉突破200萬台大關、創下新高。第一季部分估營收、獲利雖將較去年第四季小幅回檔，但季營收將以年增五到六成的增幅、續站400億元高檔，獲利更將有機會以翻倍年增幅站高。