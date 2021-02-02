IC設計產業明星股：聯發科、瑞昱、聯詠

5G在2020年於全球全面進入商用化後，帶動5G智慧手機市場規模逐步擴增，進入2021年後，市場規模將可望從大約2億支擴增到超過5億支，等同於翻倍成長，屆時將帶動5G智慧手機相關供應鏈，包括5G智慧手機晶片、電源管理IC及驅動IC等產品需求大幅增加。

不僅如此，由於5G市場崛起，也將同步帶動WiFi 6需求提升，使筆電、路由器（Router）等終端產品將全面導入WiFi 6規格，網通廠亦可望搶下大筆訂單。

聯發科 5G智慧手機拚出貨1.2億套

聯發科（2454）公告2020年12月合併營收達324.29億元、年成長46.8％，帶動第四季合併營收季成長2.3％至995.04億元，創歷史次高水準。累計2020年全年合併營收為3,221.46億元，寫下歷史新高表現，相較2019年成長30.8％。

法人指出，聯發科2020年受惠於OPPO、vivo及尚未因美國禁令影響前的華為等智慧手機品牌廠大舉拉貨，推動5G及4G手機晶片出貨暢旺，連帶讓電源管理IC等相關產品出貨同步強勁，使業績繳出亮眼成績單。

進入2021年後，聯發科將推出以台積電6奈米製程打造的新款天璣系列5G智慧手機晶片，將可望持續搶下OPPO、vivo及三星等大廠訂單，且從華為分割出去獨立營運的榮耀亦將向聯發科採購手機晶片。法人推估，聯發科2021年5G智慧手機晶片出貨量將可望挑戰突破1.2億套水準，有望推動業績再拚新高水準。

瑞昱 WiFi 6放量出貨搶攻多路市場

瑞昱（2379）2020年受惠於遠端辦公／教育的PC、筆電及Chromebook商機，推動音訊、WiFi等晶片出貨表現強勁，連帶讓全年合併營收繳出年成長28％至777.59億元的歷史新高成績單。

法人表示，瑞昱目前已經成功打入OEM／ODM廠供應鏈，將可望在2021年拿下筆電、路由器等終端裝置訂單，同時由於物聯網市場持續崛起，WiFi 5出貨動能不斷，屆時WiFi將持續替瑞昱帶來大筆業績成長動能。

聯詠 驅動IC雙動能

聯詠（3034）2020年全年合併營收為799.56億元、年增2.1％，創下歷史新高。

法人表示，在新冠肺炎疫情效應下，宅經濟需求持續發威，使筆電、電視及螢幕等終端裝置需求暢旺，聯詠在這波效應中，成功以大尺寸及中小尺寸驅動IC、電視系統單晶片（SoC）等產品線搶下大筆訂單，帶動業績繳出亮眼成績單。

跨入2021年後，法人看好，由於5G智慧手機市場規模將有望呈現倍數成長態勢，聯詠的TDDI及AMOLED驅動IC等產品線又獲得中國及台灣等面板廠認證，因此智慧手機市場規模一旦快速成長，將有望推動聯詠的TDDI及AMOLED驅動IC出貨再衝新高，營運亦可望再締新猷。