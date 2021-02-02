半導體產業明星股：台積電、南亞科、環球晶

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，在家工作、居家學習等遠距商機及宅經濟持續升溫，配合5G世代交替的快速轉換，數位轉型正在加速落地，後疫情時代迎來的無所不在的運算（Ubiquitous Computing）將成新常態。

且全球經濟將進入復甦，但疫情帶動的數位轉型仍將持續且不再回頭，各種運用讓半導體需求大爆發，但過去5年全球半導體產能投資集中在先進製程，成熟製程產能只減不增，因此，2021年半導體產能供不應求也將成為新常態。

台積電 2021年產能滿載

台積電（2330）公告2020年合併營收13,392.55億元，年成長25.2％，平均毛利率53.1％，年增7.1個百分點，歸屬母公司稅後淨利5,178.85億元，年成長50.0％，稀釋後每股淨利19.97元，年度獲利接近二個股本。對於2021年，台積電看好5G及高效能運算（HPC）的大趨勢（mega trend）將帶來強勁晶圓代工需求。

台積電看好5G及HPC需求，2021年第一季美元營收介於127～130億美元之間，季成長約0.2～2.6％，續創季度營收歷史新高。以新台幣兌美元匯率27.95元計算，第一季新台幣營收介於3,549.65～3,633.50億元之間，與上季相較約略持平。台積電預估2021年資本支出250～280億美元，高資本支出主要是看好未來幾年包括5G及HPC的大趨勢將帶動先進製程強勁需求。

南亞科 DRAM供給吃緊價格上漲

南亞科（2408）總經理李培瑛表示，2021年上半年受惠於遠距商機及宅經濟發酵，下半年後疫情時代看好總體經濟復甦，全年DRAM市況，上半年需求趨於穩健，DRAM產業進入正向的循環，供給面因供應商庫存水位持續下降，供給成長有限，上半年供不應求將使合約價逐季上漲，南亞科營運將擺脫谷底並重啟成長動能。

由於三大DRAM原廠在2020年下半年持續進行產能調控，業界預期2021年位元供給年增率將改寫新低，但包括5G智慧型手機、新一代筆電及平板、HPC運算、人工智慧物聯網（AIoT）等新應用對DRAM需求倍增，DRAM市場在2021年將進入價格上漲循環。

環球晶 矽晶圓下半年將供不應求

環球晶（6488）由於晶圓代工廠及記憶體廠2021年第一季產能利用率維持滿載，帶動矽晶圓需求同步回升。在下半年矽晶圓可能供不應求的預期下，環球晶已順利與國內外半導體大廠簽下至少一年的長約。業界預期2021年矽晶圓合約價將逐季調漲，全年漲幅約達10％，法人看好環球晶2021年業績表現將創下新高紀錄。

數位轉型持續發酵，5G及HPC運算應用遍地開花，對先進邏輯製程產能及記憶體需求大增，加上車用晶片供不應求並爭取晶圓代工廠產能支援，整體而言，12吋矽晶圓自2020年第四季以來拉貨力道強勁，2021年第一季已供不應求，6吋及8吋矽晶圓同樣出現供給吃緊情況，環球晶董事長徐秀蘭認為2022年矽晶圓市況會比2021年好的預期。