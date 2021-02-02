搶攻美國大餅 聯發科發表新5G毫米波晶片

台灣晶片設計公司聯發科技（MediaTek）今天推出一款新5G晶片，可支援速度更快的毫米波技術，希望有助搶攻美國市占。

路透社報導，除了美國高通公司（Qualcomm Inc.）和韓國三星電子（Samsung Electronics Co.）以外，聯發科也是極少數供應數據機晶片以助手機等裝置連結行動數據網路的廠商，供貨對象包括小米集團和樂金電子公司（LG Electronics Inc.）等手機製造商。

而到目前為止，聯發科的5G晶片僅適用於中國等地廣泛使用的5G網路Sub-6頻段。

聯發科今天宣布的數據機晶片稱為M80，也將支援速度更快的毫米波技術。美國威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）等電信業者就是採用毫米波頻段，威瑞森將這項服務稱為5G超寬頻（5G Ultra Wideband）。

高通目前是利用毫米波技術優勢的晶片主要供應商，所產晶片用於蘋果公司（Apple）智慧型手機美版iPhone 12。

聯發科國際企業銷售總經理莫尼罕（Finbarr Moynihan）在路透社訪問中說，聯發科希望爭取到更多供應美國機型晶片的合約。

他說：「就營運商版圖和技術要求而言，這是一個非常不同的市場，而我們一直非常高興（在三星和LG等手機製造商方面），我們在數量和市占上有些紮實的進展。」

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