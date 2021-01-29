車用晶片要插隊 台積電恐面臨3大內傷

台積電（2330）28日宣布，「正重新調配產能以增加對全球產業的支持，緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響，是台積公司的當務之急」。



業界消息人士透露，台積電將採取極其少見的「超級急件」（super hot run），臨時插單生產車用晶片，但最快可能要三個月後才能開始交貨，甚至更久。



值得注意的是，台積電這麼做其實會「內傷」，因為「超級急件」方式會降低設備機台的效能、打亂至少排到三個月後的生產時程，更別提生產成本不降反增。



還有一個問題是，通常顧客要製造商趕單就要加錢，但對此歐美日大車廠的態度仍不明朗。

傳台積電啟動「超級急件」 生產週期縮短最多50%

日本經濟新聞引述業界人士的說法報導，台積電為了回應經濟部昨（27）日邀集國內四大晶圓代工業者，盼協助解決歐美日大車廠的車用晶片不足問題，決定將採用業界稱之為「超級急件」（super hot run）的做法，臨時插單生產。

報導指出，大多數車用晶片的正常生產週期（cycle time，從開始生產到出品）至少是40~50天，而台積電採取的「超級急件」作法，可以把生產週期短至20～25天，或甚至更短。

問題是，大多數晶圓代工業者不會輕易這麼做，因為「超級急件」不僅降低生產機台的效能、良率下降，還會墊高生產成本，而且客戶通常要加很多錢才能讓晶圓代工廠點頭。

超級急件極少見 還有３大「內傷」

台積電的問題不僅如此，因為需要臨時插單、優先生產車用晶片，勢必影響台積電已經接單生產的其他類晶片，更別提台積的產能利用率幾近100%，現在是牽一髮而動全身。

一位晶圓代工業高層接受日經訪問時說：「想像一下，你就好像要讓好幾列超高速列車，同時通過這一段鐵路，這真的會增加（生產）成本、影響到所有的生產排程，也表示其他客戶都得在旁邊乾等。」

「這樣做一點都不容易，沒有晶片製造商會隨便答應，除非是緊急狀況。」

熟悉國內晶圓代工生態的科技業人士觀察，以目前各家晶圓廠產能滿載的狀況來看，未來3個月生產排程早就確定，甚至未來半年的排程都規畫好了。即使現在有國內外政治力介入，車用晶片最快也要三個月後才能開始生產，「不是現在要、現在就有」。

其次，從晶圓代工業者的角度來說，穩定的長期訂單優於不定期的短單。

以台積電來說，前兩大客戶可能是美國超微（AMD）與蘋果，合計貢獻台積電營收遠超過30%，更別提Google、亞馬遜等資料中心晶片的大客戶。

「台積電的客戶超過300家，每一家都不能得罪。你現在說要插單，就表示其他大客戶的訂單要延後交貨，這後面又會影響客戶自己的產品推出時程，那台積電怎麼跟這些大客戶交代？」

歐美日大車廠 願意加多少錢給台積電插單？

另一個大問題是，按照一般商場邏輯，顧客要供應商臨時插單生產，就要加錢，「這種情況下客戶應該要給台積電加很多錢」，但這些歐美日大型車廠是否願意付更多錢，仍未可知。

產業研究機構TrendForce說明，對晶圓製造業者來說，為了達到生產線的最大使用效率，會依照晶圓生產週期的設定範圍，與在設備機台上處理的先後順序，做配貨調整，大致分為三種處理級別：

1. 超級急件（super hot run，SHR），這是最急件處理、生產週期最短，除非有特殊原因，廠商通常嚴禁生產進度遞延。

2. 急件（hot run），生產週期較超級急件要長。

3. 一般件處理（normal run，NR），生產週期較長。

過去SHR的應用場合，多半是重點開案、需短期得到產品驗證數據，或新製程開發的特殊要求，用於量產的機會相對較少。

另外，根據新竹清華大學工業工程系2007年一篇學位論文，期末拉貨與超級急件都是干擾性插單，對於半導體產業影響很大。國內半導體業很早就意識到，干擾性插單不利晶圓廠生產效率，一位知名半導體廠主管甚至初估，這類插單對晶圓廠的成本損失，每個月至少達數億元台幣。



（劉煥彥）

文章來源：今周刊

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