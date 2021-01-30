台積媲美FAANG 台灣軟實力躍上全球舞台

一家公司好不好，評價的方式很多種，有的公司成功的地方在於抓住了時代變遷的潮流，搭上了順風車，例如靠著社群網站的臉書，擠進全球市值第八大企業，市值法是最普遍用來衡量全球企業的方式之一，因為簡單易懂，所以每年都會有媒體做排序。

科技實力支持美國繼續強大

截至1月20日為止，全球市值前十大企業，美國公司占了七家，分別是蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、特斯拉、臉書、波克夏海瑟威，而且有六家是科技公司，明確的指出美國之所以強大，除了美元與軍力，更重要的是不斷創新的科技研發能力，這也是川普時代的美國為什麼堅持要制衡中國的華為、中興通訊、海康威視、大疆創新等在科技領域擁有領先技術的企業，因為科技的領先，才能確保軍事武力的優勢，因此拜登就任後，市場正密切觀察拜登的中國政策能延續幾成川普的強硬抗中路線。

從拜登1月25日簽署「買美國貨」行政令來看，初上任的拜登採取川規拜隨，正如白宮發言人表示，「拜登政府將會用戰略耐心，來面對北京帶來的新挑戰」。

SEMI要拜登改變對中政策

大家都在等拜登掀底牌，但另一方面也主動的探試拜登的底牌，自從拜登就任之後，中共飛機擾台的頻率更加頻繁。國際半導體產業協會(SEMI)發信給拜登幕僚，希望可以重新思考對中國的出口管制政策，期盼新政府能立即解決積壓很久的許可證申請，SEMI甚至用「拖延就等於是拒絕」的字眼來表達，由此便可了解為什麼外資連續三天(1/22~1/26)共賣超台股842億，其中台積電占了670億元(79.5%)。

雖然英特爾沒有釋出委外代工給台積電的訊息是個關鍵因素，但更重要的是，市場關心因為先前的美中科技戰所造成的轉單效應，以及當下台灣晶圓代工廠的產能不足所造成的缺貨漲價會不會趨緩，於是躋身全球市值第九大的台積電，在美中科技戰新頁依舊佔據了高度的戰略地位，能不能讓拜登新政府延續川普時代的美台關係，避免重回歐巴馬時代的「挺台不抗中」的兩岸政策，台灣的半導體實力是張關鍵的王牌。

全球危險地依賴台灣半導體

疾風知勁草，台灣的半導體實力在這次車用晶片缺貨危機展露無遺！《彭博》1月26日以「全球危險地依賴台灣半導體」（The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors）為題報導，包括德國福斯汽車、美國福特汽車和日本豐田汽車等，現在都因為缺晶片而被迫停工，傳出紛紛向台灣和台積電求救。繼去年秋天調漲價格之後，台積電考慮將車用晶片價格最高再調漲15%。

過去，美國賺制定標準財，歐日賺品牌財，台灣賺代工財，也就是外界戲稱的別人吃肉、我們喝湯，如今在先進製程上，台積電的三奈米廠預計今年試產，而三星的三奈米廠還在選地點，《彭博》指出如果轉換至體積更小、更為節能的晶片，在先進製程上，台積電可是愈來愈鞏固領先地位。

車用晶片短缺，讓定價話語權從車廠轉移至台積電、聯電等業者！全球才驚覺台灣和台積電在晶片製造技術的重要性，而且瞬間變得不容忽視。

1970年代以英特爾、蘋果、微軟等科技創新公司為主的矽谷逐漸崛起，在1990年代的個人電腦問世後，引導科技創新的方向，直到今日。但隨著英特爾堅持一條龍的自製，在先進製程跟不上台積電後，台灣以台積電為中心發揮母雞帶小雞的優勢，複製當年矽谷崛起的模式，培養了全球最主要的晶片封裝廠日月光、全球最大的智慧型手機晶片供應商聯發科。

科技戰略價值成為台灣軟實力

現在鴻海將跨入新能源車領域，未來車用智慧化晶片有台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠的支持，從單一的護國神山，擴大為護國神山群，台灣的科技戰略價值將成為歐美日反對中國對台灣動武的軟實力，可以說台積電媲美FAANG五大具有科技創新公司的地位，引領著台灣的科技業進行一場寧靜的技術升級革命，也無形中解決了台幣升值匯損的問題，因為晶圓廠的產能不足，歐美日車廠被迫接受匯損的加價，這給了台灣外銷產業的啟示，只要產品創新獨到，具有不被取代的價值，就不怕客戶不掏腰包，期盼這波台商鮭魚返鄉的資金能成為台灣產業升級的推力。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊

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