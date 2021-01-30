5G行情正式發酵 3大面向引爆無限想像

台股自去(2020)年11月美大選後，展開強勁的多頭走勢。一路看回不回突破15,000點，緊接著直攻萬六關卡才開始略顯震盪，走勢之強勁遠超出各界預料。即便過程中全球疫情開始增溫、川普不甘敗選試圖訴諸法院，乃至於美國紓困案展開兩黨攻防戰，都無法澆熄台股火熱的走勢。在這一波上漲的過程中，任何試圖放空的投資人，都遭受了軋空的命運，可謂是台股歷史上少見的大多頭行情。

本次的漲勢，也創下了台股另外一項紀錄。過往，單日成交量能超過2,500億即為罕見的「天量」，3,000億以上成交量出現的次數，綜觀台股幾十年來更是屈指可數。但1月4日起，台股卻出現了連續十餘日3,000億以上的量能，可望連續兩個月上市成交量突破六兆元天塹。充沛的量能也讓台股得以百花齊放，各類股出現了整齊的漲勢，似乎這樣的多頭可以永無止盡的延續下去。

但隨著時序接近台股「封關日」，許多投資人開始面臨著「是否抱股過年」這樣每年必經的抉擇。而今年在台股漲幅已高以及陸續有所謂的投資大師開始出言警告「泡沫已現」的環境下，使今年的抱股與否成了兩難的議題。一方面擔心出脫持股若年後續漲，很難再找到合適的進場點，一方面又對於台股近期的漲勢戒慎恐懼，究竟該怎麼做才合適呢？

就這個問題而言，筆者建議不妨可進行持股調整，將較為投機的中小型股轉移至具有基本面題材與未來展望的產業上，當能較安心的抱股過年。而展望2021年，較具潛力的產業當以「泛5G」概念為首選標的！

高速率＋低延遲＋大頻寬 讓5G翻轉生活！

2018年起各界開始陸續進行5G相關的布局，少數國家也傳出搶先推出商轉應用。直到2020年正式迎來了「5G關鍵年」，各國開始加速布局進程，這項全球期待已久的協定終於開始進入人們的生活。只是許多人雖然對於「5G」這個名詞朗朗上口，但除了知道「速度比較快」之外，對於5G對於人類整個生活型態的轉變卻普遍缺乏認識。到底4G和5G差在哪裡呢？

首先，根據國際電信聯盟(ITU)制定的IMT-2020規範標準，5G理論傳輸速率將為4G的20倍，下載速度可達每秒20G bps的驚人速度，上傳也可達到10G bps。若以較簡單的比喻來說，過去若你想下載一部120分鐘的電影，使用4G網路約耗時六分鐘，但5G可實現3.6秒內完成下載的高效。雖然實際商轉速率考量到成本、基地台布建、訊號品質等諸多因素，難以達到理論值，但5G仍可給予用戶達到有感升級。

再者5G擁有更低的延遲速度，使應用範圍更大，過去幾年大家耳熟能詳的「物聯網」概念得以憑藉5G實現。或許會有人感到疑惑，為什麼低延遲速度這一特性，能推動「物聯網」普及？筆者以汽車煞停距離為例說明。

假定在時速一百公里模擬煞車情境下，人類平均反映時間約落在200ms-300ms之間，取中值約250ms，從眼睛接收畫面傳輸到大腦解讀並下達煞車動作，不考慮機械反應時間與滑行距離的狀況下，車輛已經移動了接近7公尺。若以4G平均反應時間約20ms，此距離可大幅降低至56公分。但若以5G的平均1ms以下反應時間來看，卻僅僅移動了2.8公分，大大提升了安全性。

除此之外，5G的頻寬相較於4G也有了質的躍升，有效降低了因訊號壅塞導致的延遲風險。這對於某些情境來說或許只是些許不便，但在特定狀況下，卻可能是關乎人身安全重要議題。例如，跨年夜時，因特定區域內聚集過多用戶導致訊號延遲甚至中斷，可能只會讓你向親友發的「新年快樂」賀詞慢上幾分鐘傳達，可一旦關乎到行車安全，只需幾秒鐘就可能發生難以挽回的悲劇。因此，若5G可普及到大多數地區，則各項關乎到高安全要求與高效率要求的「IOT」或「AIOT」應用就更有機會落地，實現全面的智慧生活！

泛5G概念股有哪些？

5G未來對於我們的影響將極其深遠，故相關產業的成長周期也將持續較長的一段時間，不會在短短數月內發酵完畢。既然如此，相關產業相對而言也就具有較高的安全性，若以此方向出發持有的標的自然也較能安心的抱股過年。那麼概念股又有哪些呢？

傳統的5G概念股，不外乎是硬體設施，例如基地台的建置、通訊網路的布建、通訊設備製造商及其上下游供應鏈等。但基於5G的應用廣泛，若普及率一旦提升，周邊應用也將會成為主要受益者。就目前產業發展狀況而言，「智慧車」、「智慧醫療」、「VR/AR」等都將有可能是主要應用的方向，故相關產業也都受到資金的追捧。

若要給台灣5G產業進行簡易的歸納，或可得到三大方向的結論，分別就是「半導體」、「網通及關鍵零組件」、「電動車」，這其間也包含了許多投資人耳熟能詳的企業，諸如台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)…等。而這些產業絕大多數都屬於電子產業類別，故近期台股的漲勢由電子族群領軍的態勢，也就不難理解了。

2021年5G行情正式發酵

在經過2020年激烈的競標後，5G頻段勢力劃分底定，緊接著2021年就是開花結果的時節了！相關的概念股受到長線基本面需求推動，未來二至三年預期都會有不錯的成長，連帶的也讓股價有了更多的想像空間。

在農曆年封關前夕，若想要挑選能安心過節的標的，不妨可從上述的面向著手。以「長線保護短線」，即便過程中遇到些許亂流，也能不被日常波動干擾。實際上的商品操作可以參考相關個股期貨或相關族群的集合─電子期貨；交易現貨的投資朋友若不想持有單一個股，可以「套餐」的形式持有整體概念，也可以參考近期國泰投信發行的「國泰台灣5G+」(00881)。

近年來台灣證券期貨市場商品多元化的趨勢持續演進，提供了投資人良好的環境。我相信，只要能掌握趨勢、了解商品特性，當能找到適合自己的投資工具，幫自己準備一份豐厚的年終獎金！

（廖恩平）

文章來源：理財周刊

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