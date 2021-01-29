電動車大聯盟有新單?吉利與美新創FF簽約

電動車大聯盟有新單?吉利與美 Faraday Future簽約

鴻海（2317）電動車大聯盟新單入手？傳合作夥伴浙江吉利控股集團有望拿下美國Faraday Future代工訂單，針對此消息，浙江吉利控股集團證實已與美國共享智慧出行生態系統公司Faraday Future簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司，提供代工服務的可能性，同時作為財務投資人，吉利控股集團還參與了Faraday Future SPAC上市的少量投資。

鴻海元月中旬才剛宣布，旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。

這個好消息還熱騰騰著，28日就又緊跟著傳出浙江吉利控股集團已與美國共享智慧出行生態系統公司Faraday Future簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司，提供代工服務的可能性，鴻海電動車聯盟新代工訂單入手，對未來聯盟聲勢大漲大有助益。

Faraday Future是一家專注於智能電動汽車發展的美國新創科技公司，公司成立於2014年，總部位於美國加州，Faraday Future與特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp.在美國時間28日宣布，雙方已就業務合併達成最終協定，擬募集資金約10億美元，合併完成後將在那斯達克證券交易市場上市，在此次上市申請案中，吉利控股集團也參與了Faraday Future SPAC上市的少量投資。

（工商時報 鄭淑芳）

吉利控股、法拉第未來 簽署合作協定

吉利母公司浙江吉利表示，與電動車公司法拉第未來（Faraday Future, FF）簽署框架合作協定，雙方計畫在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。同時作為財務投資者，吉利控股集團還參與了法拉第未來上市的少量投資。

由樂視創辦人賈躍亭創辦的電動車公司法拉第未來早前公布，通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition（PSAC）合併的計畫，合併公司估值為34億美元，將於美國那斯達克上市，股份代號為「FFIE」，完成後將為公司籌得10億美元。

法拉第未來指出，交易包括PSAC以信託形式持有的2.3億美元，以及發行普通股籌集約7.75億美元，普通股投資者包括在美國、歐洲及大陸合共逾30家長線機構投資者，以及大陸排名前三的車廠和長倉基金。集資所得將用作支持旗下首款旗艦車型FF 91的量產和交付，而普通股投資者將協助FF 91的生產，以及未來車型的開發及交付。

（工商時報 賴瑩綺）

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