未來車需求大趨勢 再次引爆CIS商機

八吋晶圓大缺貨，相關晶片喊漲聲此起彼落，吸引多方資金爭相搶買漲價受惠者，成為台股盤面的強勢主流之一。近期傳出漲聲的CIS，在自駕車趨勢的龐大需求商機加持下，未來有望呈現價量齊揚的表現，相關供應鏈或將迎來營運成長的雙重引擎。

市調機構Omdia近日表示中低階的500萬及500萬畫素CIS（CMOS影像感測器）嚴重短缺，三星從2020月12月起CIS價格調漲40％，其他CIS供應商也漲價20％。導致本波CIS漲價主因是八吋晶圓代工產能吃緊，所引發的晶片全面漲價潮，投片在八吋晶圓生產的電源管理IC、驅動IC、指紋辨識IC、MOSFET等產品，自2020年下半年就陸續缺貨漲價。

三星擴廠搶SONY市佔

為滿足客戶訂單需求，三星位於韓國華城的第11條DRAM產線已改建成CIS產線，將CIS總產能提高20％並開始進入量產階段。三星高層這個產能轉換策略可說是一舉兩得，既可以透過減少DRAM產能來托高DRAM報價，又可增加CIS產能來加速搶奪CIS龍頭SONY的市佔（相較SONY的CIS市佔從2019年的48.5％降至47.6％，三星則是從18.1％增至21.6％）。

中國手機品牌廠推出性價比更高的高畫素多鏡頭機種，成為三星爭食SONY市佔的最大助力。品牌廠仍把高畫素相機作為高性能差別化的行銷賣點，隨著鏡頭數需求增加，對CIS需求也會跟著增加，例如近期上市的小米11，前後四個鏡頭中就有三個是用三星的CIS。

根據TSR預估，一部智慧型手機的平均畫素將從2020年的5,900萬畫素提升到2024年的1.12億畫素，對CIS需求也將隨之增加。KPMG預估全球CIS市場規模將從2020年的470億美元，增加至2030年的1,430億美元。其中，車用CIS佔整體市場比重約14％，預估2030年市場規模增加至200億美元。

中國新創車廠 創造龐大車用CIS需求

CIS不僅供給端的產能受限，需求端還因具有自動駕駛功能的未來車加速到來，讓車用CIS需求更為火爆，在新創車廠積極搭載更多感測器來作為技術亮點的趨勢下，可預期上述車用CIS在整體市場比重具有不小的上修潛力與空間。

CIS可協助自動駕駛實現更精確、可靠的性能，確保駕駛與乘客安全，同時滿足各環境及使用壽命等嚴苛條件，成為發展自動駕駛的重要元件。汽車對環境感測仍強調多感測器融合，車外感測器的採用數量，隨著自駕等級上升而增加，鏡頭及毫米波雷達也因高度自駕而提升規格。

除了車外需要搭載鏡頭感測外，隨著自駕等級升到需轉換駕駛權的Level3～Leve4後，車內的駕駛人監測系統（DriverMonitoringSystem；DMS）能直接辨識駕駛的鏡頭方案需求也隨之而生。駕駛人監測系統能夠有效偵測駕駛分心及注意力下降，並給予適當的警示及採取有效的行動。

全球商機上看百億美元

目前搭載鏡頭方案的駕駛人監測系統車款仍為少數，但在交通法規、先進駕駛輔助系統（ADAS）性能增加及自動駕駛等級提高的發展趨勢下，在新車滲透率將會快速提升，尤其是在政策積極主導的中國市場，TrendForce預估2020～2025年的年複合成長率為92％。

目前搭配鏡頭的CIS為電動車龍頭特斯拉應用於環景偵測及ADAS的關鍵元件。隨著特斯拉Model 3及Model Y等車款持續放量，對採用BGA封裝、體積較大的車用CIS元件需求將持續增加。市場預估特斯拉2021年年產量為100萬輛，2022年再成長至200萬輛，較2020年的52萬輛成長一倍及三倍。

2019年平均每輛汽車搭載二顆CIS，根據中國廣發證券預估，如果未來平均每輛汽車搭載六～七顆鏡頭，平均CIS單價按照十美金計算，單車價值約60～70美金，全球每年汽車銷量9,000萬輛，全球車用CIS潛在市場規模將達到54～63億美金。

市場預估未來每輛自駕車的鏡頭搭載數最多可達14～15顆，中國新創車廠蔚來的ET7車款，已讓這個未來提早實現，自駕車系統搭載11顆800萬畫素的鏡頭及CIS，加上車內的四顆鏡頭及CIS，單車搭載CIS總數15顆，單車價值達150美元，隱含全球車用CIS潛在市場規模還有再翻倍的空間。

晶相光間接打入全球汽車大廠

未來車用鏡頭需求強勁成長，受惠不會只有鏡頭廠及CIS晶片廠，連CIS封測需求也會跟著成長。根據電子時報報導，台灣CIS封測業者表示CIS如車用產品的BGA封裝、中高階手機CIS的晶圓重組（RW）製程等，已跟客戶目前取消價格折讓，等於變相漲價，國際車用IDM大客戶已釋出約一年的的長期封裝代工訂單。

目前台灣車用CIS供應鏈有IC設計廠晶相光（3530）、原相（3227）；晶圓代工廠台積電（2330）；封裝廠同欣電（6271）、精材（3474）、日月光投控（3711）；測試廠京元電子（2449）。其中，晶片光原本產品應用以安防產品為主，全球監控攝影機CIS第三大供應商，市佔率16％，最大客戶為全球安控龍頭海康威視。

近期藉由打入全球汽車零組件大廠敏實集團，間接成為BMW、BENZ和TOYOTA等各大品牌車廠供應商。晶相光預計在通過AEC Q100的車用國際標準審核後，有望跨入車用前裝市場，有助車用營收佔比提升。同時為因應供需吃緊的市場，已在規劃報價調漲，但在過年前不會向客戶調整價格。

同欣電併購勝麗後正式成為全球最大CIS封裝廠，同欣電主要代工CIS的晶圓重組及構裝，勝麗主攻車用CIS的COB封裝，最大客戶為ON semi，第二大客戶為Sony，加上原有車用客戶OmniVision，合計三大車用CIS客戶市占率高達70％。ON Semi旗下的Aptina為全球最大車用CIS，同時也是特斯拉CIS主要供應商，Model系列車款八顆CIS中有六顆為Aptina提供，同欣電因此間接打入Tesla供應鏈。

同欣電、精材封裝外包訂單吃不完

積極布局未來車的SONY，近期開始擴大擴大委外封測比重，有利同欣電持續拉高車用的營收占比。公司今年業績成長動能仍以CIS封裝、RW為主，預估整體手機用CIS供需處於平衡狀態，車用CIS封裝的新竹廠產能則維持滿載。

精材為台積電旗下的封測子公司，CIS產線聚焦較低階的智慧型手機及車用，車用營收貢獻佔2020年前三季的12％。主要客戶豪威在車用CIS市場佔有率達30％，在CES 展發表兩款新品，成為目前最領先的車用八百萬像素HDR+LFM 解決方案，有望獲得中國新創車廠的採用，進而提高精材在中國市場商機的含金量。

（理財周刊 高適）

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