2021跨境電商線上趨勢論壇 掌握疫後新商機

經濟部昨（27）日舉辦「2021跨境電商線上趨勢論壇」，於「跨境電商服務網」Facebook粉絲團，以直播的方式邀請相關業者分享進軍海外市場的心得。

根據國際市場研究機構eMarketer調查發現，疫情發生之後，全球網路零售市場規模持續擴大，2020年全球網路零售業銷售總額超過4兆美元，年成長率達27.6%。然而想要搶攻跨境電商市場，除了必須貼近各國消費者不同的偏好，了解當地市場電商發展趨勢、競爭關係、各電商平台政策與經營策略，還要懂得掌握物流、行銷、人事等營運成本，才有機會在數位化與跨境電商的浪潮下脫穎而出。

因此，今年跨境電商線上趨勢論壇邀請深耕東南亞、日本、美國與中國大陸等市場的臺灣代表性業者，為所有與會者帶來第一手疫後商機情資以及他們在當地深耕的心法。PChomeSEA、iKala、好物飛行、沐伊孕哺與吉遞特針對東南亞星、馬、泰、印(尼)、越等國，剖析當地社群電商發展與臺灣品牌優勢；露比午茶、臺灣樂天市場與A4lution分享如何在日本電商平台增加曝光並有效提升流量轉換率；貝殼放大、雲云科技、Prime Plus、岱宇國際分享如何在美國運用多通路搶占電商市場；臺灣秀摩、樂利數位、好食樂分享如何在中國大陸將網紅的人氣變現，豐富的內容引起粉絲線上熱烈討論。

這些業者有的在當地國已有電商平台或實體店面，有的是將商品上架海外電商平台或透過社群平台銷售，有的則是代營運商，但共同點在於「數據」都是他們深耕當地市場的關鍵。有的利用數據更精準地找到目標客群並進行廣告投放；有的利用數據追蹤消費者購物軌跡，分析甚麼樣的產品更能吸引消費者點擊購買，以設計開發更具市場銷售潛力的新產品；有的將數據化為資料庫，協助其他電商業者找到最能帶動訂單的網紅，從而提升行銷預算的轉換率；有的則是用數據提升商品在海外電商平台上的曝光度，強化商品被消費者搜尋看見的機會。從這裡也不難得知掌握「數據」並瞭解如何運用「數據」，就有機會發掘跨境銷售的「新商機」。

經濟部將持續協助臺灣企業進軍跨境電商市場，有意拓展海外市場、發展跨境電商的業者，可以搜尋「跨境電商服務網」Facebook粉絲團，以獲得更多國際電商市場情資與電商新訊。