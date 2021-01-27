8吋晶圓夯爆 聯電2021資本支出上調5成

受惠全球半導體需求旺盛，台灣晶圓代工大廠聯電27日公布去年第四季營收以及全年財報開出優異成績，整年每股獲利更創近20年新高紀錄。面對2021年的前景只有更旺，聯電也擴大資本支出，從去年10億美元提升至15億美元，等於是大增50%。

聯電去年第四季合併營收為453億元、季增0.9％，毛利率為23.9％，較前一季上升2.1個百分點；加上業外收益提升35.45億元；歸屬母公司淨利為112億元、季增22.9%，每股獲利0.92元。

聯電2020年全年合併營收創下1,768.21億元、年增19.3％，毛利率22.1％、年增7.7個百分點，營業淨利220.1億元、年增369.3％，歸屬母公司淨利為291.9億元、年增200.7％，每股獲利2.42元。

聯電總經理王石指出，將用於先進製程強勁需求，其中有15%供應8 吋晶圓，85% 用於 12 吋晶圓，來實現28 奈米製程產能擴充。王石表示，2021年28奈米製程將成長20%，預計今年會達5.93 萬片，其中有部分產能來自40奈米製程轉換。

王石指出，去年晶片需求旺盛，一路從第 3 季至第 4 季，產能利用率達99%，出貨量也達230萬片約當8吋晶圓。穩定的產能利用率主要受惠於終端市場的強勁需求，特別是消費性產品和與電腦相關的應用，如WiFi、數位電視、微控制器、及電源管理IC等。

大陸經濟強勁復甦，汽車產業產能大幅上升，卻導致車用晶片大缺貨下，美日歐等國向台灣政府喊話，希望可以讓晶圓代工廠釋出更多晶片供應這些車廠，聯電、世界先進以及力積電也有望拉高產能，紓解晶片不足的壓力。

全球晶圓代工龍頭台積電專攻先進製程業務，各大客戶急拉貨，加上面對5G時代以來，針對高效能運算(HPC)、消費性電子產品、AI以及車用晶片等需求下，2021年資本支出上調至250億至280億美元，增幅約45~62%。



（中時新聞網 呂承哲）

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