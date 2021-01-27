內行爆台積吞外包肥單 美晶片老大偷偷來

英特爾上周四（21日）法說未鬆口擴大委外代工，讓外界對台積電接大單期待落空，但業內人士透露，英特爾其實早在去（2020）年低調的和台積電簽訂外包合作案，其中CPU訂單規模最大，將採用台積電2022年下半量產的3奈米製程，屆時英特爾將成為台積電3奈米第二大客戶，僅次於蘋果。

英特爾準執行長Pat Gelsinger上周表示，2023年的多項產品仍以自行生產為主，但考量產品範圍廣泛，可能擴大特定的技術和產品採外部晶圓廠代工，至於更多具體生產細節，將在他2月15日走馬上任後再公布。

英特爾法說會未提及台積電，讓外界預期大量下單台積電期待落空。事實上，目前英特爾非核心CPU部分晶片已下單台積電多年，至於核心CPU只有部分中階採委外代工，高階CPU產品仍堅持自家製造。

Digitimes引述半導體業者說法指出，英特爾在2020年低調和台積電簽訂委外新單合約，其中以CPU的代工訂單規模最大，並採用台積電3奈米製程、2022年下半年量產。

業界人士透露，近2年來，英特爾團隊多次前往南科瞭解進度，如果沒有意外的話，英特爾將確立「雙軌制」生產模式，主力產品量產交由台積電操刀，英特爾也會同步生產，但比重降低。

報導指出，對英特爾來說，此舉將可解除缺貨、製程延宕危機，還可專心研發、提升製程技術；而台積電3奈米還未量產就取得多家客戶訂單承諾，除了最大客戶蘋果外，又有英特爾大單，加上5G、AI商機，未來5年營運相當樂觀。

英特爾不只3奈米由台積電代工，雙方合作案將持續至2奈米世代。不過英特爾和台積電對市場傳言都不做任何回應。

(中時新聞網 吳美觀)

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