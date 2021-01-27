台積徵千人軍團 赴美設廠啟動

晶圓代工龍頭台積電赴美設廠計畫已獲投審會核准，預計今年於美國亞利桑那州動工興建一座5奈米12吋晶圓廠，2024年開始量產。業界傳出，台積電已對此展開內部罕見的大規模徵才計畫，預計由台灣徵求有意願赴美國廠工作的員工800～1,000人，且開出本薪加倍（需簽約4年）、住房與汽車補助等優渥條件作為配套。

另外，由於台積電今年資本支出拉高至250～280億美元，首座研發晶圓廠R1也將於今年落成，做為2奈米及更先進製程的研發基地，這廠已被業界稱為台灣半導體業界技術最先進的「貝爾實驗室」，加上台積電3奈米新廠Fab 18B正在趕工興建，預期2022年下半年進入量產階段，業界預期，台積電今年招募人才將超過去年的8,000人規模。

台積電已宣布將於美國亞利桑那州興建且營運一座5奈米12吋晶圓廠，該廠將於2021年動工，於2024年開始量產，規畫月產能為2萬片晶圓，2021年至2029年在此專案上的支出約120億美元，將直接在當地創造超過1,600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。

據了解，台積電對內部展開徵才，預計由台灣招募800～1,000人赴美國廠工作，給予優惠條件包括本薪加倍，一次簽約需簽4年（未滿4年離開則需退還多領的薪水），台積電會在美國提供房子與汽車的補助，以及在美國所有的健康保險等配套福利。不過由於目前尚在規劃階段，因此台積電不回應業界傳言。

台積電今年加碼在台投資，全年資本支出250～280億美元創下歷史新高，並全面性啟動新廠興建工程，其中5奈米Fab 18A已完工並進入量產，3奈米Fab 18B、竹南及南科的先進封裝廠等都在趕工興建。同時，台積電竹科廠區正在興建擁有兩座研發晶圓廠的研發中心，預計首座R1廠會在2021年完工，做為2奈米及更先進製程的研發基地。

台積電去年擴大徵才8,000人，今年因為資本支出大舉拉高，新廠興建工程順利推進，業界傳出台積電今年招募人才會超越去年8,000人，而且台積電已上調結構性薪資20％，將成為台灣科技業界最吸引人才加入的龍頭大廠。台積電對此表示，目前還沒有今年招募人才的具體數字，但不會比往年低。