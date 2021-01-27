缺晶片求救台灣4大咖 韓廠這致命傷沒人要

台灣、南韓半導體產業實力在近年被世界各國看見，在新冠疫情爆發後，汽車產業面臨衰退，但隨著大陸經濟快速站穩腳步，強勁復甦下甚至成為2020年維持正成長的主要經濟體，車用晶片需求大暴增，連帶影響全球晶片供應問題，甚至德國、日本以及美國透過台灣政府，希望台灣的晶圓代工廠能擴產並加速供貨。對此，南韓反而沒受到與台灣同樣關注，韓媒分析，主要是南韓的IC設計產業不發達。

按常理汽車產業會先委託IC設計廠，提出與這些車廠需求相符的產品，再委由晶圓代工廠生產晶片。不過，由於全球車用晶片需求塞滿，有車廠直接找上晶圓代工廠生產晶片，美日歐就對台灣政府發出求救訊號，經濟部與國發會27日中午找上台積電、世界先進、聯電與力積電4大晶圓代工廠，最終會議達成共識，在理解缺貨問題重要性下，大廠願以優化產線、提高供應率、協調挪移產線等3方式，全力供應車用晶片。

據《BusinessKorea》報導，南韓半導體在記憶體市場的市占率達60％，但系統性半導體市場的市占率只有3～4％。市場研究公司Omdia調查，三星電子是南韓唯一在車用晶片市場有辦法供應產品的公司，但從其財報來看，車用晶片市場在該公司2020年第四季比重不到1％。三星電子目前有供應Exynos Auto和ISOCELL Auto，且為Audi等傳統車廠的供應商，但在南韓本土的銷售額幾乎為零。

由於車用晶片大多是客製化，因此很多車廠與IC設計、晶圓代工廠合作相當密切，但南韓半導體產業這方面較為缺乏，所以較少大型車廠找上南韓。不過，現代集團去年成立了車用晶片設計廠「現代Autron」，並在去年12月合併入車用零組件子公司「現代Mobis」，藉此加速發展車用晶片。

市調機構TrendForce預計，車用晶片市場從2021年187.7億美元，至2022年增至210億美元，預料全球在明年汽車出貨量有望達8,350萬輛。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：businesskorea

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