聯電去年獲利大增兩倍 樂觀看Q1

聯電（2303）持續樂觀看待第一季，產能利用率將達100％，並預計本季晶圓出貨量季增約2％，以美元計的平均銷售價格季增約2～3％，毛利率再提升至大約25％。今年資本支出並由去年的10億美元提高至15億美元。

聯電總經理王石說明，展望第一季，穩定的需求預估將使晶圓出貨量及以美元計價的平均售價更進一步成長。然而，匯率的不利因素仍然存在，預期超過半數的季營收成長將被新台幣升值而消失。放眼整個2021年，聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法。因此，聯電公司持續透過嚴謹的資本支出策略，將編列15億美元資本支出預算，用以滿足來自先進製程的強勁需求。

聯電樂觀看待2021年第一季，產能利用率達100％，預計本季晶圓出貨量季增約2％，以美元計的平均銷售價格季增約2～3％，因此，可以預期公司本季合併營收再創新高。

聯電27日舉行法說會，2020年第四季受惠強勁半導體需求，推升2020年第四季產能利用率至99％，毛利率達到23.9％，單季歸屬母公司淨利為112億元，每股普通股獲利為0.92元。2020年淨利為291.9億元，每股盈餘2.42元。

半導體需求助力 去年每股盈餘2.42元

聯電（2303）2020年第四季受惠強勁半導體需求，推升2020年第四季產能利用率達99％，毛利率達到23.9％，單季歸屬母公司淨利為112億元，季增22.9％，每股普通股獲利為0.92元。2020年淨利達291.9億元，年增2倍，每股盈餘2.42元。

聯電27日舉行法說會公布去年第四季營運報告，單季合併營收為453億元新高，季增0.9％；去年第四季毛利率為23.9％，比去年第三季的21.8％上升2.1個百分點；加上業外收益增加35.45億元；歸屬母公司淨利為112億元，季增22.9%，每股普通股獲利為0.92元。

聯電表示，去年第四季晶圓製造產能利用率進一步揚升至99％。此外，28奈米晶圓營收佔比為18％。

聯電去年交出好的成績，2020年全年合併營收創下1,768.21億元新高，年增19.3％；毛利率22.1％，比前年的14.4％大幅提升7.7個百分點；營業淨利220.1億元，年增369.3％；歸屬母公司淨利為291.9億元，年增200.7％，每股淨利2.42元。

聯電總經理王石表示，去年拉升業務的力道從第三季一路延續到第四季，將產能利用率提高至99％，出貨量也達到230萬片約當8吋晶圓。穩定的產能利用率主要受惠於終端市場的強勁需求，特別是消費性產品和與電腦相關的應用，如WiFi、數位電視、微控制器及電源管理IC等。縱觀2020年全年，聯電營收以美元計價成長26％，營業利益大幅增加至220.1億元，反映了8吋和12吋廠的高產能利用率以及產品組合的優化。特別是公司強化12吋晶圓的產品組合使得28奈米製程的業務大幅增長，加上成功整合日本USJC 12吋業務所致。

（時報資訊 沈培華）

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