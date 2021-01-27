羨慕！Google板橋辦公室 內部設施大公開

Google今天宣布位於新北市板橋遠東通訊園區的全新辦公室正式啟用，是美國總部以外首座且最大的硬體研發基地，Google將於2023年在園區內新增另一座辦公室。

Google台灣於2006年正式成立，今年是Google在台灣營運的15週年，HTC手機研發部門加入Google台灣團隊也已屆滿3週年。近年來Google台灣已發展為亞洲最大的研發基地之一，因此在人才招募、辦公空間、研發與基礎建設的需求均大幅提升。

過去5年來，Google在台灣的正職員工人數已成長10倍，辦公室據點橫跨6個縣市。為因應成長需求、落實多元包容理念，Google台灣將在今年擴大人才招募與實習計畫，並推出針對女性、弱勢族群等相關的職涯發展活動，也預計將培訓與徵才機會拓展到更多校園和職能領域。

Google新辦公室共有16層樓，2樓員工及訪客入口處有Google全球安全與防災服務（Global Security and Resilience Services，GSRS）團隊成員駐守。另設置產品展示區，讓訪客可以感受人工智慧（AI）、軟硬體的整合經驗。

Google台灣新辦公室採用開放、友善的設計，員工可自由安排使用健身房、按摩室、午睡空間，且提供身心諮詢、擁有常駐醫師與護理師的健康中心。新辦公室也有由員工自行決定設備的遊戲室、提供多種菜單選項的餐廳，以及專業咖啡師駐點、提供各種飲品的飲料區。

今年Google台灣將首度新增製造工程、Google Cloud雲端服務、技術專案管理等實習機會，並預計在今年底前至50所台灣大專院校進行線上校園徵才活動。

Google硬體副總裁彭昱鈞表示，感謝台灣在防疫上的卓越成果，加上政府與各界給予的大力支持，使Google的全新辦公室得以如期啟用。對於台灣已躍升為Google的主要策略據點，彭昱鈞開心表示，像是Pixel手機、Nest智慧裝置、Chromebook筆記型電腦、穿戴式裝置、Chromecast串流播放器等全球性產品的軟硬體研發，均由Google台灣團隊高度參與、甚至主導進行。

彭昱鈞強調，Google期待能在台灣持續深耕發展，並歡迎更多來自本地和海外的人才加入Google台灣。

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