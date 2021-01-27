全球IC市場估創新高 2021衝4415億美元

全球IC市場可望持續成長，研調機構IC Insights預估，今年IC市場將達4415億美元，年增12%，並創歷史新高紀錄。

IC Insights表示，半導體產業過去曾經歷驚人的高點，也經歷過令人震驚的低點，而2020年疫情全球大流行的挑戰則是前所未見。

初期疫情對個人、區域及全球經濟造成顯著衝擊，IC Insights指出，筆記型電腦、大螢幕智慧手機的需求，和資料中心電腦的擴充，帶動2020年IC市場成長10%。

IC Insights表示，長期以來，電腦是半導體產業的成長引擎，不過，新興的通信、消費、汽車、工業及醫療應用推動新型複雜、高速及低功耗晶片的發展。

雲端運算、5G、人工智慧、虛擬實境、物聯網、自動駕駛及機器人等技術正迅速發展，將改變消費者的生活及企業營運方式，IC Insights指出，這些新興技術將帶動半導體產業強勁成長。

IC Insights預估，今年電子系統銷售將成長8%，全球IC市場將成長12%，達4415億美元，將超越2018年創下的4217億美元歷史最高紀錄。

在台積電與三星（Samsung）擴充7奈米及5奈米產能驅動下，IC Insights預期，今年半導體產業資本支出金額將達1250億美元，年增15%。台積電並將在今年底前導入3奈米。