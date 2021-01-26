北美半導體設備 締造最旺12月

SEMI（國際半導體產業協會）公布北美半導體設備出貨報告，2020年12月份設備製造商出貨金額成長達26.808億美元，創下歷年同期新高紀錄。由於半導體市場需求暢旺，晶圓代工廠及IDM廠產能滿載到下半年，記憶體廠新一代製程進入量產，預期2021年全球半導體產業將進入新一波產能擴張循環。



根據SEMI統計，2020年12月北美半導體設備製造商出貨金額達26.808億美元，較2020年11月的26.116億美元成長2.6％，與2019年12月的24.917億美元相較成長7.6％，創下設備出貨金額的歷年同期新高紀錄。



過去第四季都是資本支出淡季，但去年半導體市場需求強勁，未受到新冠肺炎疫情及美中貿易戰等外在因素影響，設備出貨淡季轉旺，2020年第四季北美半導體設備製造商出貨金額達79.406億美元，與2019年同期相較成長18.6％。累計2020年北美半導體設備製造商出貨金額達297.827億美元，較2019年242.893億美元成長22.6％，創下年度出貨金額歷史新高。



SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，2020年12月北美半導體設備製造商出貨金額增長，年度出貨金額更超越2018年所創下的產業新高，為充滿挑戰的一年畫下完美句點。創紀錄的出貨金額顯示半導體產業在新冠肺炎疫情期間為實現數位轉型發揮了關鍵作用。



SEMI預估2021年全球半導體廠資本支出將改寫新高，市場持續看好資本支出概念股表現，包括EUV光罩盒（EUV Pod）供應商家登、EUV設備模組代工及廠務工程業者帆宣、廠務工程業者漢唐及信紘科、先進封裝及濕製程設備廠弘塑、蝕刻及薄膜設備代工廠京鼎等，2021年營運看旺，營收及獲利均可望創下歷史新高。