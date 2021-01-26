經濟學人：台韓晶片成本世紀荷姆茲海峽

大陸經濟強勁復甦，導致汽車產業急速擴張產能，導致車用晶片需求大爆發，加上消費性電子產品也在同時出貨，導致全球半導體面臨史上罕見的缺貨潮。對此，經濟學人表示，如同20世紀全球經濟對石油的需求，讓荷姆茲海峽成為重要戰略地位，恐怕這條經濟命脈已經轉移到台灣與南韓生產晶片的少數科學園區。

經濟學人指出，全球每年目前生產超過1兆片晶片，應付應用愈發增加的電子裝置，例如一輛電動汽車所安裝的晶片就達3千片晶片，更遑論AI演算以及大數據運算所需的伺服器、高效能運算晶片，讓工業機器與晶片需求進一步提高。

半導體產業本身也發生劇變，繪圖晶片(GPU)大廠Nvidia，專門在遊戲與AI用途的業務，讓該公司成為美國市值最大的半導體公司，達3,200億美元，超越原本的美國半導體巨頭英特爾。此外，像是美國消費電子產品大廠蘋果去年推出首款搭載在Mac產品，由自家研發、採用ARM架構的M1處理器，替整個處理器產業帶來變化。Nvidia甚至在去年提出砸400億美元收購ARM的計畫，震撼整個半導體產業。

目前整個產業擁有最先進技術的，莫過於英特爾、台積電以及三星，後兩者更彰顯自身在這個時代的價值，蘋果、亞馬遜以及特斯拉都找上這2家公司，共同研發超越同業效能的晶片。

台灣目前已經承擔全球5分之1的晶片產能，若只看先進技術，更是高達一半，台積電目前在晶圓代工領域的市占率高達54%，若加上聯電等其他台廠，更是突破6成。據外國財經媒體報導，大陸對台灣的武力威脅不斷擴張，大陸歐盟商會主席Joerg Wuttke警告，地緣政治緊張，恐怕導致晶片短缺問題頻繁發生。

美國本土晶片製造能力隨著全球化下降，川普政府發現這點，積極打擊大陸半導體產業發展，從一開始的華為禁令，最後連大陸晶圓代工龍頭中芯國際以及大陸本土品牌小米都被針對，整個影響擴散至晶圓代工廠，數據顯示，台積電2020年最後一季對大陸客戶銷售大減72%。

然而，美國封殺行動，反而激起大陸半導體自主化進程，大陸挹注超過1000億美元，讓超過5萬家企業搶著進入半導體產業，但根據目前發展來看，大陸仍落後整體產業技術5~10年，但仍止不住大陸發展半導體產業的雄心。

至於半導體產業，將成為陸美爭奪科技霸權的主戰場，如20世紀運送石油油輪通過的荷姆茲海峽的重要戰略地位，將轉移至台灣、南韓的晶片生產集中在幾個科學園區，政府必須謹慎行事，避免成為冷戰的爆發點。

（中時新聞網 呂承哲）