Google：無接觸經濟加速發展

Google台灣區董事總經理馬大康今天表示，疫情爆發促使2020年趨勢改變、浮現新機會，促使無接觸經濟加速發展，包括線上視訊賞車、銀行電子服務、智慧遠距醫療等。

亞洲．矽谷計畫執行中心今天舉辦「2021智慧物聯國際商機論壇」，國發會主委龔明鑫、亞洲．矽谷計畫執行中心執行長高仙桂等到場致詞，並有Google台灣區董事總經理馬大康、Gartner研究副總裁蔡惠芬、台灣Panasonic副總經理紀文傑等進行專題演講。

Google台灣區董事總經理馬大康今天分享2020年物聯網在國際上的發展趨勢。他表示，去年1月赴拉斯維加斯參加美國消費性電子展，原本大家都認為，2020年會是智慧居家、物聯網持續發展的一年，但2月疫情爆發後，世界開始出現翻天覆地的改變，而美中貿易戰也更趨緊張，因此浮現出許多新的機會和變化。

他說明，新機會包括5G服務的開展、人工智慧和雲端的發展、電動車和自駕車的興起、新數位工具的崛起、全球加速中國+1的布局等。

他特別點出，因應美中貿易戰，多數全球企業紛紛採用「中國+1」戰略，意即不見得撤出中國，但找尋第三地投資布局，台商廣達、群創近期都在台灣建立智慧工廠，未來也有利於將智慧製造成果整廠輸出，目前東南亞看起來是有需求的地區。

馬大康也觀察到，疫情促使「無接觸經濟的加速發展」，舉例來說，韓國起亞汽車（KIA）和Google合作，推出線上視訊賞車，銀行也加強資安雲端及消費者使用電子服務，美國在疫情影響下極力開發智慧醫療及遠距醫療等物聯網技術。

他也表示，台灣在5G、AI、半導體產業鏈和雲端方面有堅強的基礎建設，並且有許多優秀的技術人才，成為台灣最大的競爭優勢。因此，可加速進行全球投資布局，提升台灣的國際競爭力。

Gartner研究副總裁蔡惠芬在專題演講中預測，在2024年，至少有50%的企業在產品開發應用上都會與物聯網息息相關；此外，近期17%的受訪企業已將Al導入物聯網中，55%的企業更已展開前導計畫；而受到市場的影響，23%尚未投入的企業則計劃在未來12個月内啟動投資，這將帶動全球智慧物聯網產業飆速發展。

台灣Panasonic副總經理紀文傑則分享Panasonic在日本協助政府建立智慧城市的成功案例。他以日本藤澤永續智慧社區（Fujisawa SST）為例指出，在AI與物聯網等智慧科技普及下，智慧城市現在具有能源管理、社區安全監控、健康照顧、綠能交通以及智能社區管理等服務；但他認為，台灣物聯網能量與實力其實不輸日本，甚至走在更前面，希望各界一起好好努力，抓住智慧城市中的發展機會。

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