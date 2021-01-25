浩鑫零接觸智慧防疫自助機 導入雙北醫院

浩鑫（2405）近兩年來加速搶攻科技醫療事業領域漸有成果，除旗下暄達醫學科技去年受惠海外醫療級氣墊床急單拉抬業績，產能滿到今年外，浩鑫在Kiosk應用產品線推出的「零接觸智慧防疫自助機」，也接連導入雙北地區中大型醫院應用。

在暄達及浩鑫今年皆有相關科技醫療新產品出貨、放量下，浩鑫力拚全年度在智慧醫療事業營收、獲利要同步雙位數增長，並拉升營運比重將達兩成以上。

在全面放棄低毛利筆電代工業務後，浩鑫整體營收規模雖較過往明顯縮減，但在Mini PC、控制主機等XPC業務表現逐步持穩，加上旗下轉型科技醫療領域新事業亦在去年展現成效，整體毛利率表現大幅揚升，前三季即來到37％以上。

因應防疫商機、浩鑫於去年推出可支援健保卡的Kiosk應用新品「零接觸智慧防疫自助機」，繼導入台北醫學大學附設醫院後，近日再獲新北雙和醫院採用引進，透過可串接TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚史）資訊，及可快速量測體溫和辨識是否配戴口罩等自動化功能，有助降低醫院逾五成的人力與時間，亦可進一步協助政府進行疫調，有效控制社群聚感染風險。

此外，浩鑫另一Kiosk醫療健康產品「健康小站」亦已搶進連鎖藥局通路，預期後續隨著暄達的醫療級氣墊床、負壓傷口治療機在今年出貨陸續放量，加上浩鑫在醫療健康Kiosk等應用產品的市占率逐步提升，今年將力拼營收、獲利雙成長表現。

日前浩鑫也進一步加碼投資暄達、拉升持股比重達94％以上，相關內部人事的異動也在近期內完成，包括暄達董事長暨總經理由浩鑫總經理鄭瑋勳兼任、研發主管亦由浩鑫研發主管接任，同時原暄達團隊並將轉為公司顧問，雙方將繼續共同推動在科技醫療領域業務。

展望後市，浩鑫預期在XPC本業營運持穩下，全年營運將在第二、三季接連轉盈，第四季亦力拚守正之際，回到正軌。另因疫情遞延的標案、訂單皆可望於今年回流，加上暄達的負壓傷口治療機估將自今年起放量出貨，減壓氣墊床與IoT智慧床的出貨動能亦可期，樂估今年維穩毛利率、續拚營收、獲利同步雙位數增長。