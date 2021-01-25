晶圓雙雄 傳將調漲車用晶片代工價

《日本經濟新聞》25日發自台北的報導表示，由於全球面臨車用晶片短缺，加上台幣對美元匯率過去一年急遽升值6％，台積電、聯電等公司正考慮調漲車用晶片代工價格，漲幅最高達15％，最快預計自2月下半月至3月實施。台積電不回應相關新聞。

德日美等各國政府請求台灣當局提供半導體增產等協助，證實美國對中國制裁和汽車市場快速復甦帶來的半導體供給緊張態勢。

如果半導體短缺導致的汽車減產長期持續，有可能成為拖累世界經濟的風險因素。

同時，報導指出，日本瑞薩電子（Renesas）、東芝、荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）等世界半導體大型廠商紛紛決定上調汽車和通信設備用產品的價格。漲幅介於一至二成。

車用半導體全球市占位居第三的瑞薩最近向客戶企業要求調漲半導體產品價格。漲價產品為用來控制電壓的功率半導體以及用來控制車輛行駛的微控制器等。估計車載產品的平均漲幅為數個百分點，用於伺服器和工業等的產品為一至二成。東芝也展開車用功率半導體等產品的漲價談判。

車用晶片市占全球第二的恩智浦和瑞士意法半導體（ST Microelectronics）等海外大企業也向客戶提出漲價約一至二成。

恩智浦對《日本經濟新聞》表示「調整價格是事實，不便透露更多詳情」，意法半導體則回覆稱「不便透露」。