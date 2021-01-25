Mini LED背光TV產值 估2.7億美元

2021年CES美國消費性電子展期間，電視品牌廠如三星（Samsung）、樂金（LG）、TCL等紛紛推出Mini LED背光電視，根據TrendForce旗下光電研究處「2021 Mini LED新型背光顯示趨勢分析報告」顯示，在技術逐漸克服瓶頸與降低整體成本之下，預估2021年Mini LED晶片在背光電視應用的產值上看2.7億美元，相關供應鏈可望受惠。

TrendForce分析，現階段Mini LED在電視應用的成本競爭力，與白光OLED與入門直下式LCD背光模組間存在2～3倍的成本差異，此部分的成本區間即是Mini LED背光顯示器切入的契機。目前Mini LED在高階的電視應用上，採用約16,000顆Mini LED，並搭配2,000區的分區控制，仍比高階OLED電視面板低15％，具有成本優勢。

若以中階產品做為考量，透過將Mini LED的顆數減少至10,000～12,000顆，搭配500區的分區控制，將其與入門直下式LCD背光模組成本差距控制在50％以內，因此今年各品牌廠紛紛開啟Mini LED電視應用的商品規格戰。

2021年高端電視市場將以高對比搭配8K高解析度為主流規格。從韓系品牌廠來看，三星Neo QLED Mini LED TV與樂金QNED Mini LED TV，皆採用Mini LED作為背光源以提升顯示特性，除了具備8K高解析度顯示外，同時利用Mini LED背光模組，使用超過20,000 顆Mini LED （調光分區數大於1,000 區；峰值亮度超過1,000 nits），搭配被動式驅動（PM）多分區調控技術，可大幅提升對比度至1,000,000 ：1，使畫質更細緻可達到與OLED電視幾近相同的水準。

陸系品牌廠TCL同期也推出規格相似的Mini LED背光模組電視OD Zero Mini LED TV，此風潮未來也將帶動其他品牌廠商跟進。

TrendForce認為，由於Mini LED背光顯示器於現階段的產品成本競爭力相較於OLED低15％的成本競爭優勢，未來期望持續鎖定Mini LED背光模組中成本占比較高的部分進行優化，如Mini LED晶片、Mini LED光源背板、驅動IC等，藉以創造長期的發展利基。