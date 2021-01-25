台灣萬元以下5G機 天璣包了

隨著台灣5G手機萬元以下產品從2020年底起逐漸茁壯，越來越多聯發科天璣720、800系列進入台灣手機市場，三星25日宣布推出該公司首款萬元以下5G手機A32，是三星第一款在台採用聯發科天璣720G的5G手機，小米更宣布2月1日在台上市紅米Note 9T，不僅採用聯發科天璣800U，並一口氣將價格推向7,000元以下。可以說，台灣萬元以下5G手機晶片目前都由天璣橫掃。

2020年中至第三季間，在台上市的非旗艦5G手機多為中高階產品，價位則多落在1.5～2萬元上下，不過，光靠中高階機種對於推升5G手機普及率的幫助有限，讓消費者先升級至5G手機，以降低消費者將4G門號升級至5G的門檻，帶動1.5萬元以下、甚至是萬元以下5G手機第四季起陸續在台上市，比起高通處理器，聯發科天璣系列似乎更受到中國品牌與中國手機ODM廠商的歡迎，大量應用天璣在中階與入門5G手機上，連帶帶動搭載聯發科天璣系列的手機在台現身，目前幾乎已經橫掃台灣萬元以下5G手機。

OPPO在2020年11月於台灣推出A73，是台灣市場第一款售價低於萬元的5G手機，策略合作品牌realme也在年底在台灣上市不到萬元的realme 7，都是採用聯發科天璣，realme 7更是台灣市場第一款使用天璣800的手機。

三星雖然積極經營高階市場，但看好萬元以下5G手機的需求強勁，25日宣布將在台灣推出該公司首款萬元以下5G手機A32、採用天璣720G，而這也是三星在台上市的5G手機中，第一款導入天璣晶片的產品，主相機為四鏡頭組合，包括4,800 萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡、500萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，不過，A32的螢幕解析度僅有270ppi，一般只有5,000元上下的4G入門機種，才會用這麼低的螢幕解析度。

小米也宣布將在台灣上市紅米Note 9T，沿襲小米的高CP值策略，紅米Note 9T處理器採用聯發科天璣800U，四鏡頭包含4,800萬像素廣角相機、200萬像素微距鏡頭、200萬像素景深鏡頭，螢幕解析度與電池容量也與一般中階機種無異，但是小米將紅米Note 9T起步價進一步壓低至7,000元以下。