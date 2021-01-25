又生變!環球晶收購世創最低比例降到50％

矽晶圓廠環球晶今天表示，公開收購Siltronic案最低收購股權比例，從65%下降至50%，公開收購期間延長到2月10日，如未達成最低收購股權比例門檻，將不會提出再次收購要約。

環球晶去年11月宣布擬對Siltronic公開收購，這段期間收購價格二度調高，從原先每股125歐元，增加至140歐元，再調到145歐元，收購價上調後，不包含公開收購已應賣股份，環球晶圓持有Siltronic股權比例增加到6.06%。

環球晶表示，目前參與公開收購應賣股份比例約30.89%，根據調降後的最低收購股權比例，環球晶仍需取得13.05%股份以達成最低收購股權比例門檻。

Siltronic執行董事會在1月23日回應，樂見調升收購價格，並表達出價具有相當吸引力。

同時，環球晶圓確認如未取得最低收購股權比例，將不會對Siltronic提出再次收購要約，而將執行公司已規劃的其他拓展替代方案。

環球晶重申，無需透過控股或損益表轉移協議（DPLTA）實現此次交易綜效。環球晶確認從今天起算至少3年內，將不會尋求簽訂DPLTA。

環球晶董事長徐秀蘭表示，若無法取得最低收購股權比例，將立即進行目前已規劃中的其他擴張方案，並不會考慮對Siltronic展開再次收購要約。

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