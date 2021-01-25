台積電：支援車電客戶 堅守其他客戶承諾

晶圓代工龍頭台積電今天表示，會繼續與汽車電子客戶緊密合作，支援其產能需求，並堅守對其他客戶的承諾。

對於車用晶片的製程，台積電表示，支援車用晶片的產能，以8吋晶圓特殊製程為主。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前籲請台灣政府，為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量。他呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。外界高度關注台積電在車用晶片產能動向。

台積電總裁魏哲家日前在法說會上指出，汽車市場從2018年開始相對疲弱，2020年汽車產業供應鏈全年更受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）影響，客戶在去年第3季時也持續降低需求，台積電在去年第4季才開始看到產業突然回溫的現象。

魏哲家指出，汽車產業供應鏈既長又複雜，去年全年台積電產能因為其他領域客戶強勁需求、呈現緊繃狀態。因此短期間，由於汽車產業供應鏈需求反彈，產能供應緊繃的現象將會更明顯。

去年第4季車用電子應用雖然僅占台積電銷售比重約3％，不過季增幅度卻是應用別第2大，季增幅度達27％；去年全年車用占台積電銷售比重約3％，較前年減少7％。

車用晶片主要來自8吋晶圓製造，包括CMOS影像感測元件、電源管理晶片、微控制器（MCU）、射頻元件、微機電（MEMS）、功率分離式元件等，都是汽車和電動車不可或缺的零件，觀察全球主要8吋晶圓廠，台灣有台積電、聯電、世界先進，中國則有中芯國際、華虹半導體、華潤微等。

產業人士指出，8吋晶圓產能早就塞爆，加上美國對中芯國際制裁，更使得以8吋晶圓製造為主的車用晶片大缺；大約8成矽晶圓面積比例的車用晶片在8吋晶圓產線生產，電動車加上自動駕駛應用需求強勁，帶動8吋晶圓投片量大增，8吋晶圓廠產能已爆滿。