電信三雄今年5G設備採購 估逾250億

電信三雄2021年5G建設各有盤算，農曆年前、後拍板！各界關注的2021年5G網路資本支出，電信三雄規畫農曆年前、後拍板。由於立法院日昨通過110～111年度共155億元5G建設補助款，促成電信三雄2021年啟動5G建設再加速，市場推估電信三雄2021年再釋出超過250億元的5G設備採購訂單。



中華電信2021年5G建設仍以擴大布建大型基地台為主軸，因此，已在日昨率先釋出125.9億元的5G設備採購訂單，除了大型基站，也會在捷運、高鐵、101大樓等重要交通、商圈採購分散式天線系統（DAS）擴增5G覆蓋，不管是大型基站還是DAS設備，中華電信強調，愛立信、諾基亞仍然是5G設備採購的主要受惠廠商。中華電2022年規畫正式引進5G獨立組網（SA）時，台廠若能生產支援SA及NSA的網通產品，將有機會開始採購台廠小型基站等設備。



台灣大哥大5G主打5G+WiFi6「好速成雙」超寬頻上網服務，強調戶外用5G、室內則透過與凱擘及台灣大寬頻的有線網路合作提供WiFi6家庭上網服務。2020年台灣大已布建完成6,000座5G基地台，2021年5G建設目標預定農曆年前拍版，台灣大強調，2021年除了大型基地台、下半年有機會採購本土小型基站，作為覆蓋巷口、街道通訊。



遠傳電信則規畫於2021年新增超過4,000～5,000座5G基地台，年底累計上看8,000～9,000座，達到人口涵蓋率至少83％。另外，2021年遠傳將正式導入SA獨立組網的5G網路架構，建設5G核心網路、並率先使用在5G專網，而除了3.5GHz頻段建設5G網路，2021年將在700MHz及2100MHz兩個既有4G頻段擴建5G設備。



中華電信2021年率先釋出125.9億元的5G設備採購訂單，台灣大2020年釋出138.98億元5G設備訂單、2021年設備採購金額將低於2020年，兩家電信商年度整體資本支出預定農曆年前拍板。遠傳2020年釋出超過61億元5G設備訂單，2021年高於2020年。



整體來看，三家電信公司2021至少釋出250億元5G設備訂單，主要受惠廠商仍以諾基亞、愛立信兩大國際電信設備商為主。