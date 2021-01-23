27日法說 聯發科2021出貨有望續衝

聯發科27日（周三）舉行法說會，除了公告2020年第四季及全年度財報，並將釋出2021年第一季及後續的展望。法人預期，聯發科2020年在5G手機晶片出貨暢旺帶動，全年獲利將具備年成長五成的實力，進入2021年，5G出貨量全年有望倍數成長推動，獲利將更上一層樓。

根據法人圈推估，聯發科第四季稅後淨利可望繳出優於第三季的單季新高水準，推動全年稅後淨利繳出年成長五成以上，寫下歷史新高表現。

除此之外，進入2021年，聯發科推出以台積電6奈米製程打造的天璣1200／1100新款5G手機晶片，受到市場矚目，預期將可望獲得榮耀、OPPO、Vivo及小米等中國手機品牌大廠導入，屆時有機會使聯發科2021年全年5G手機晶片出貨量，繳出倍數成長的佳績，獲利更上一層樓。

值得注意的是，聯發科本次推出的天璣1200手機晶片，除人工智慧（AI）技術再升級，使影像拍攝規格更升級之外，最大亮點是遊戲規格上導入光線追蹤技術，創下全球手機平台首例，領先蘋果、高通及三星等手機晶片大廠。目前紅米已確定導入該款手機晶片，替聯發科2021年手機晶片出貨提前注入動能。

除手機晶片業務有望不斷成長，對此本次法說會，法人對WiFi 6、電源管理IC及特殊晶片（ASIC）等成長型業務後續展望，也相當關心。整體來看，法人圈對聯發科2021年營運抱持正面態度，公司業績再創新高可期。