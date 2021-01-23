英特爾要自製晶片 台積股東反而該高興？

由於英特爾新執行長杰辛格（Pat Gelsinger）日前宣布，在2023年前大部分晶片仍將自行生產，令投資者大感意外。對此，美媒專欄作家指出，英特爾出人意料的堅持自行生產晶片，台積電反而可以鬆一口氣，不必砸錢建廠擠出更多產能，因為英特爾雖然是可靠的客戶，但需求卻不穩定。

美國財經媒體報導，高燦鳴（Tim Culpan）專欄作家撰文表示，即將上任的執行長杰辛格（Pat Gelsinger）表明英特爾不會為了節省建廠和營運的成本而放棄晶片的生產業務，而全部委外生產。他甚至承諾要推動高階製程，「我們正在努力縮小與外部晶圓廠的差距，並保持領先地位，我們對縮小差距並不感興趣，重要的是在製程技術方面恢復無人可質疑的地位。」

然而，台積電今年規劃創紀錄280億美元資本支出，為全球最先進技術備妥產能，而英特爾近年在製造技術上相對落後，不再堅持一手包辦設計和生產，也算是一個合理的決定。但英特爾選擇堅持下去，高燦鳴認為，台積電反而少了一個重擔，不必負起為增加另一個大客戶而建立產能的責任。

他分析，從表面上看來，接到英特爾訂單，好像對台積電有利，如果這些訂單可以在未來幾年內保持穩定的話，那麼從短期來看，這可能是正確的。因為產能規劃和投資是長達數年的過程，一旦搞砸，代價將很昂貴，設廠和安裝設備後會有折舊費用，某些機台可能一台就要價1.5億美元，如果閒置等於在白白燒錢。

若要滿足英特爾的高階晶片的要求，台積電需要大幅增加支出，才能替PC和伺服器創造產能，但這些在晶片產業占了一大部分的產品，市場需求仍然不穩定。

高燦鳴補充，台積電因為超微和輝達兩大客戶，已經在PC和伺服器業務擁有高度曝險，再加英特爾只會加深高峰與低谷期間的差距，也就是賠錢。以英特爾歷史來看，可能無法成為台積電最可靠的客戶。

另一方面，台積電接下英特爾更多的晶片外包業務，還會提高監管風險，因為台積電的實力已經吸引歐洲監管機構關切，擔心台積電的主導地位會引發反托辣斯風險，萬一英特爾退出製造業務，將訂單轉給台積電，可能會升高壟斷的風險。

最後，高燦鳴強調，英特爾制定的戰略，可能更符合台積電的最大利益，台積電晶圓廠可能獲得更多訂單，但不必為了滿足先進製程，而承受提高支出、數十億美元的負擔。英特爾的投資人或許對此晶片生產策略失望，但台積電的投資人應該對此感到高興。

（中時新聞網 葉明芳）

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